L'afluència de l'Aixada satisfà els paradistes tot i percebre menys visitants

«La meva impressió és que hi ha hagut menys gent que altres anys, però venir a Manresa durant la Fira de l'Aixada és important perquè sempre té un gran poder de convocatòria i és una bona oportunitat per donar-se a conèixer». Aquesta era la impressió de l'aragonès Alejandro Ballestar, paradista des de fa 10 anys a la Fira de l'Aixada de Manresa. La seva opinió és compartida per altres consultats ahir per aquest diari, i és que els paradistes estaven satisfets malgrat percebre-hi menys visitants. El certamen medieval va tornar a demostrar el seu poder de convocatòria i la capacitat per atreure visitants forans.

Ballestar, que era al carrer Sobrerroca, oferia a la seva parada un producte singular, els instruments de canya que ell mateix crea. «Tot i que no s'hi han vist aglomeracions, hi ha passat molta gent i depèn de cadascú mostrar el seu do per atraure públic. Jo, per exemple, he fet algun taller per a nens i per aquest motiu s'hi han apropat famílies», explicava. Afegia que, encara que hi ha anys millors que d'altres, «ser present a la Fira de l'Aixada serveix per promocionar-se i sempre compensa mantenir la fidelitat al certamen manresà».

Una gran majoria dels paradistes repeteixen any rere any i, de fet, la fidelitat dels que volen oferir els seus productes a la Fira de l'Aixada es premia i dona més opcions a ser-hi present. Com que la majoria ja hi han participat anteriorment, hi ha clients que busquen parades concretes per comprar a artesans o fabricants que ja coneixen. Alguns dels visitants que eren a la plaça d'Europa ahir al migdia anaven directament a la parada del fabricant de productes artesanals Nòmada, que fa vuit anys que ve a la fira manresana, i les responsables que ahir eren al certamen atenent els clients explicaven que hi ha gent que busca expressament la parada. De fet, la marca havia anunciat a la seva pàgina web que seria present a Manresa i animava els seus usuaris a apropar-s'hi.

D'altra banda, el paradista Isaac Grau, que també constatava un lleuger descens de visitants respecte de l'edició passada, explicava la importància de fabricants com la marca que representa, la Formatgeria Roure Soler de Sant Pau de Segúries, de ser a l'Aixada i de promocionar-se. «Fa nou anys que venim. Ser-hi és costós, però volem mantenir la tradició de ser a Manresa durant la Fira de l'Aixada», explicava. Altres paradistes, com Olga Sánchez, de Xocolatàrium, afegien que, a part del cost de tenir un espai a la fira, s'hi ha de sumar l'allotjament del cap de setmana a Manresa, però compensa. «Fa vuit anys que venim al certamen i, tot i ser de prop, de Molins de Rei, ens quedem a l'alberg, que s'omple amb tots els paradistes d'aquest cap de setmana. Ens quedem a Manresa perquè, un cop ja hi instal·les la parada i t'hi passes tot el dia, fa mandra marxar i tornar l'endemà», explicava ahir.



Alta ocupació als pàrquings

Les temperatures primaverals, tenint en compte que encara és hivern, van propiciar que molts visitants s'hi passegessin durant hores. A pàrquings com el de Puigmercadal i Sant Domènec explicaven que molts clients, sobretot els que van estacionar el cotxe dissabte a la tarda, s'hi van estar una mitjana de tres hores. Tot i que els treballadors van percebre una lleugera disminució de l'ocupació, s'ha notat que aquest cap de setmana a Manresa s'hi celebrava la fira. Al del Puigmercadal –amb 88 places– es va omplir del tot ahir a dos quarts de 12, i durant mitja hora, i a dos quarts de 6 de la tarda també avisaven al panell de l'exterior que totes les places estaven ocupades. Al pàrquing de Quatre Cantons –amb 210 places–, dissabte hi havia més de 190 cotxes estacionats.

Al del Centre Històric ahir al migdia només quedaven tres places disponibles. Al pàrquing de Sant Domènec van notar l'afluència de cotxes dissabte a la tarda, quan hi van estacionar més de 100 vehicles, i ahir, deia l'encarregat, hi havien estacionat menys cotxes perquè diumenge la zona blava és gratuïta.

Quan falta, aquest any, fer un recompte de visitants, l'Ajuntament de Manresa fa una valoració positiva de la gran afluència de públic tot el cap de setmana i del bon funcionament dels espectacles que tenen lloc a la Fira de la l'Aixada. En el balanç d'ahir al vespre, en finalitzar el certamen, recordaven que actualment la fira no té capacitat per créixer més i que, com ja es va fent cada any, s'hi introduiran millores i novetats de cara a la propera edició. De fet, hi ha previst renovar bona part dels espectacles l'any que ve.



Restaurants plens

Tot i la percepció dels paradistes d'una afluència més baixa que l'edició passada, els restauradors del Nucli Antic asseguraven ahir que el cap de setmana de l'Aixada és un dels més importants de l'any i que habitualment ho tenen ple. De fet, la poperia gallega de Francisco José Ferreiro, que fa deu anys que ve a l'Aixada i que aquest cap de setmana s'ha instal·lat a la plaça dels Infants, va servir més pop i carn que l'any passat. «Arribarem a servir tots els clients, però hi ha vingut més gent del que prevèiem. Hem superat de lluny la quantitat de plats de l'any passat», assegurava el responsable.

A les tavernes hi havia llargues cues de visitants que volien dinar ahir al migdia. La cafeteria El Garitu, a la mateixa plaça, no paraven de servir begudes. Per als restaurants del Nucli Històric també és una oportunitat per donar-se a conèixer entre comensals de fora de Manresa. «Els dos dies ha vingut molta gent, però nosaltres hem servit a molts més clients avui [diumenge]. Eren, sobretot, de Barcelona i d'altres localitats catalanes. Durant tot el cap de setmana hem donat moltes targetes del local a nous clients que no ens coneixien», explica Gemma Giménez, responsable d'El Vermell i l'Englantina.

Vicky Garcia, responsable de La Vermuteria Santa Rita, del carrer Cap del Rec, també ha atès aquest cap de setmana una gran quantitat de clients de fora de Manresa. «Jo he servit, més o menys, la mateixa quantitat de clients que l'any passat. Els habituals no venen perquè s'atavalen en veure tanta gent. De 12 a 3 de la tarda i de les 8 del vespre fins a les 11 de la nit és un no parar. Per a nosaltres, diumenge és el dia més fort», explicava ahir. El Mesón, del carrer Vilanova, també estava ple ahir al migdia. «Totes les taules estaven ocupades, tal com passa cada any, amb clients de fora de Manresa», explicava el responsable, Ramon Bonet.

Els restauradors es congratulaven d'una fira que, com gairebé sempre, compleix les expectatives. Els visitants també tenien la sensació que no hi havia la massificació d'altres anys tot i que als carrers no parava de passar-hi gent els dos dies.