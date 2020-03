Rècord de visitants a la plaça de Gispert amb l'exhibició d'aus rapinyaires

Els veïns de la plaça de Gispert no havien vist tants visitants per la Fira de l'Aixada des que el certamen programa activitats en aquest indret del Barri Antic, l'any 2017. Un rècord que es va aconseguir, sobretot, gràcies al poder d'atracció de l'exhibició d'aus rapinyaires, que en edicions anterioers es feia a la plaça de Serarols. A part, s'hi han programat altres activitats. «A part de les aus, també hi havia molta gent que ha vingut a veure l'exhibició d'esgrima. A més, tot estava ben engalanat», explica Beo Lujua, membre de l'Associació d'Amics i Comerciants de la plaça de Gispert.