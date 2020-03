Un home de 82 anys i amb patologies prèvies mor a Biscaia pel Covid-19

El departament de Salut del País Basc va informar ahir de la mort d'un home de 82 anys a Biscaia després de donar positiu en coronavirus. Tenia malalties cròniques i una pneumònia. Després de fer les proves va donar positiu, segons es va confirmar ahir mateix. És la segona víctima del coronavirus a l'Estat espanyol després que es confirmés la mort d'una persona a València que tenia una pneumònia greu d'origen desconegut i que havia viatjat al Nepal. Les anàlisis van detectar que tenia coronavirus.

El ministeri de Sanitat va informar ahir que hi ha 193 casos arreu de l'Estat, entre ells tres nens. Dos a Castella-la Manxa i un a la Comunitat de Madrid. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va descartar que s'hagi valorat la possibilitat de tancar col·legis per controlar l'epidèmia.

Simón va dir que els infants tenen una evolució clínica «molt més benigne» i que la mortalitat és «realment molt baixa». Va especificar que, segons les seves dades, a la Xina no hi ha hagut cap mort d'un menor de 9 anys, mentre que en el grup de 9 a 20 anys se situa en el 0,2 % de les persones infectades. Va destacar que «qualsevol malaltia que afecti les criatures s'ha de valorar amb molt de compte perquè a part de ser un grup molt sensible, pot suposar un nucli de transmissió a les seves famílies». Va insistir, però, que no tindria sentit tancar escoles.

A Catalunya el Sindicat Professors de Secundària ha demanat a Educació «instruccions clares» sobre com procedir després que dilluns passat una menor de 16 anys de l'institut Sobrequés de Girona donés positiu.