Portes obertes per triar escoles i instituts per al curs que ve a Manresa

Del 23 de març a l'1 de d'abril serà el període de preinscripció per al nou curs. Les famílies es poden adreçar al centre escolar triat en primer opció o bé a l'Oficina Municipal d'Escolarització.

El curs escolar 2020-21 començarà a donar les primeres passes dissabte amb l'inici de les jornades de portes obertes tant per a l'alumnat que ha de començar P3 (2n cicle d'Educació Infantil Primària) o 1r d'ESO (secundària).

Es recorda que en una única sol·licitud es pot demanar, per ordre de preferència, més d'un centre docent. En canvi, convé tenir en compte que presentar més d'una sol·licitud d'admissió en centres diferents comporta la pèrdua dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Per aclarir dubtes les famílies es poden adreçar a l'OME, on seran ateses presencialment (ctra. Vic, 16) durant el període de preinscripció de 9 a 14 h de dilluns a divendres i de 16 a 18 h els dimarts i dijous. També als telèfons 93 876 83 38 o 93 875 24 85 o a ome@ajmanresa.cat. El 16 de març a les 7 de la tarda a la UPC hi haurà una xerrada informativa.