Avui i demà hi haurà estocs al carrer a tota la ciutat i diumenge, al Passeig

Comencen tres dies d'estocs al carrer a Manresa, que seran avui i demà davant dels establiments de tota la ciutat que vulguin afegir-s'hi i diumenge amb la 24a Fora Stocks, amb mig centenar de participants al primer i segon tram del passeig de Pere III des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.

La presidenta de la UBIC, Tània Infante, va convidar el públic, ahir en roda de premsa, a aprofitar el cap de setmana llarg d'estocs al carrer a Manresa.

Va explicar que havia estat possible perquè «ens hem posat d'acord amb totes les associacions de comerciants» per sumar esforços els tres dies.

Infante va celebrar que enguany «ha estat possible fer una comunicació conjunta i esperem que molts comerços de tota la ciutat hi puguin participar i això pugui ser un bon reclam per a tota la ciutat i la comarca perquè vinguin a firar-se amb productes de bona qualitat».

L'any passat, cadascú per la seva banda, van celebrar l'Estocs Fora divendres i dissabte, i diumenge el Fora Stocks, malgrat que l'Ajuntament havia fet una crida prèvia al comerç de la ciutat a sumar i fer activitats conjuntes.

Ahir, la regidora de Comerç, Núria Masgrau, va animar «a tots els comerços que encara s'ho estan pensant que se sumin» al cap de setmana d'estocs al carrer perquè «és evident que com més sumem, més força tenim i més visibles són les accions que fem».

Com a novetats de la nova edició del Fora Stocks, diumenge hi haurà un espai reservat al carrer de l'Arquitecte Oms dedicat al Centre d'Esports Manresa. Allà hi haurà circuits, porteries i activitats per donar visibilitat a les seves activitats i impulsar la campanya que porten a terme per millorar la situació econòmica del club.



'Segways' i 'food trucks'

En aquesta 24a edició del Fora Stocks hi haurà segways per poder fer recorreguts, inflables davant de Crist Rei i food trucks perquè els visitants hi puguin fer un mos.

Les parades estaran disposades a la banda de la biblioteca del Casino del primer tram del Passeig, i al segon tram, entre Crist Rei i plaça Espanya, hi haurà els concessionaris de vehicles. Les parades seran de moda i complements per posar punt final a les rebaixes de la temporada. També n'hi haurà de petits electrodomèstics, bijuteria i alimentació.

Segons la presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants, en aquesta edició no queda cap espai lliure al Fora Stocks. Per poder participar-hi cal ser membre de la UBIC.