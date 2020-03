ERC atorga els premis Maria Casajuana 2020 a Fina Dordal i l'associació L'Olivera

L'emoció de les guardonades ha presidit aquest divendres a la tarda l'acte per fer públics els premis Maria Casajuana 2020. El premi individual ha estat per a Fina Dordal, de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, i el premi a una entitat, que es va començar a lliurar l'any passat per primer cop, a l'associació d'ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama L'Olivera, representada per la seva presidenta, Elena Martínez. Aquesta entitat va néixer el 2002, el mateix any que la secció local d'ERC de Manresa i el Jovent Republicà van començar a lliurar aquest premi en motiu del Dia Internacional de les Dones i que porta el nom d'una dona, Maria Casajuana, que simbolitza totes les qualitats que vol reconèixer: la lluita, l'esforç, la constància i la implicació de la dona.

Aquesta tarda s'han donat a conèixer els noms de les guanyadores i el proper dia 12 de març, en un sopar a les 9 del vespre a l'Espai Gastronòmic del Kursaal, es farà el lliurament. Han acompanyat a Dordal i Martínez, que s'han mostrat molt agraïdes i emocionades, la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz, que ha presentat el premi recordant que les persones i entitats guardonades tenen en comú que treballen per fer un món millor a través del seu treball altruista i solidari; Mariona Descarrega, secretària de la Dona d'ERC a Manresa, que ha llegit el veredicte; Àdria Mazcuñán, secretària de polítiques d'Igualtat d'ERC Bages; Anna Crespo, regidora de Cultura de Manresa, i els premis Maria Casajuana de l'any passat, Montse Roldán i l'associació Lillium, representada per Conxita Almarcha.

Altres membres del jurat també han assistit l'acte.

Els guardons 2020



Fina Dordal va néixer a Manlleu el 1943 i va fer bona part de la seva carrera professional a Regió7. També va fer tasques de voluntariat en diverses residències "per portar-hi alegria". El setembre del 2010 va entrar a la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, on treballa perquè la gent gran tingui un envelliment actiu i valent.

L'Olivera nascuda l'1 de febrer del 2002 en un acte a l'Ateneu de le carrer de les Piques de Manresa amb el suport de professionals d'Althaia, va néixer amb l'objectiu d'acompanyar les dones diagnosticades d'aquesta malaltia en el llarg camí que hi ha entre el diagnòstic i la finalització dels diferents tractaments