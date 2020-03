El que queda d'una cabina telefònica

Aquest és l'aspecte de la cabina telefònica que hi ha a la carretera de Vic, a la cantonada amb la Pujada del Castell. Hi falta un vidre, l'auricular i el cable. És plena de pintades. És una cabina sense telèfon resultat de l'incivisme dels que no respecten impunement serveis que altres necessiten i, també, de la deixadesa de Telefònica a l'hora de fer-ne un bon manteniment.