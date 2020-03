La PAHC ocupa el vestíbul de l'ajuntament per reclamar ajuda per a una família

Una quarantena de persones es van concentrar ahir al matí a la plaça Major convocades per la PAHC Bages. Reclamaven que s'utilitzi el nou decret per multar grans tenidors i entitats bancàries que no ofereixin lloguer social a les famílies en situació d'emergència habitacional i, en concret, una solució per a Abderrahman Latrach i la seva família, que tenen una ordre de desnonament oberta amb data de dilluns vinent.

Membres de la plataforma van ocupar el vestíbul de l'ajuntament amb una pancarta amb el lema «Per l'aplicació del nou decret d'habitatge. Volem solucions». Al cap de mitja hora, la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, i el regidor d'Habitatge, Jamaa Mbarki, es van reunir amb Latrach. Segons integrants de la PAHC, la trobada va acabar amb el «compromís» de l'Ajuntament de «mirar d'aturar el desnonament com pugui i trobar una solució urgent». Latrach, pare de tres filles i amb la dona embarassada, viu en un pis al carrer de Barcelona propietat de Burés 2001.