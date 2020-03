Una Transèquia rècord mou més de 5.500 persones

La 36a edició de la Transèquia que s'ha celebrat aquest diumenge al matí ha mobilitzat més de 5.500 persones entre participants i voluntaris. El bon temps dels últims dies i sobretot la bona previsió per aquest diumenge ha animat la participació que ha estat fins i tot superior a la de l'any passat quan ja va ser de rècord.

Segons xifres de l'organització, un total de 1.727 caminants han sortit a primera hora del matí des de Balsareny, 878 s'hi han afegit a Sallent i gairebé un miler més ho han fet a Santpedor. De totes maneres, abans que ells han sortit els qui han fet aquest popular recorregut corrent. En total han estat 149 atletes i el primer en arribar, han estat Joan Piqué que ho ha fet en hora i mitja, però seguit molt de prop del segon classificat, Jordi Rial, que ha entrat al Parc de l'Agulla tan sols un segon més tard.



També hi ha hagut 1.046 persones que han fet la Transèquia en bicicleta i 11 més que ho han fet amb handbike, en aquest últim cas tots només en el tram entre Santpedor i el Parc de l'Agulla.També s'ha portat a terme la Minitransèquia amb diferents activitats per als més petits i que ha comptat amb la participació d'uns 400 infants.

Ha destacat la coincidència de la Transèquia amb al Dia Internacional de la Dona. Les xapes dels participants incloïen al fons el símbol de la dona. A més, al Parc de l'Agulla, en la festa d'arribada dels participants s'han portat a terme dues representació de l'obra Tres bodes i un príncep blau, una paròdia de l'amor romàntic a peu de carrer. I a més, de totes les inscripcions, s'ha destinat un euro a un projecte del SIAD de Manresa per a la realització de tallers destinats a nois d'entre 14 i 18 anys amb l'objectiu de prevenir actituds i violències masclistes.

En la valoració d'aquesta edició de la Transèquia, organitzada per setena vegada pel Parc de la Sèquia, Josep Alabern, vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, ha destacat la participació, però sobretot, la capacitat que té l'esdeveniment d'aconseguir aglutinar els cinc municipis per on passa la Sèquia, implicant a tots els Ajuntaments en la seva realització. També ha volgut destacar-ne la organització, que cada any millora.

Laia Muns ha volgut destacar també, tant la vessant solidària d'aquest any, com la voluntat d'integrar-la com a valor en les futures edicions. I sobretot, destacar també la sostenibilitat de la Transèquia, on es recicla el 100% dels residus generats, gràcies a la col·laboració del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.

També ha volgut agrair a tots els participants, voluntaris i patrocinadors la seva col·laboració en fer de la Transèquia un èxit de la festa.Finalment, l'Alcalde de Manresa, Valentí Junyent ha volgut remarcar la bona organització, i felicitar també als patrocinadors, entitats col·laboradores i als participants.