Primera commemoració del dia de la Dona a l'Esplai de l'Obra Social La Caixa

L'Esplai de la Caixa del carrer Pompeu Fabra de Manresa va commemorar per primer cop el Dia de la Dona.

Les usuàries de l'EspaiCaixa, de l'Obra Social La Caixa, van repartir entre tots els assistents llaços de color violeta, cosits a mà, per donar el tret de sortida a una commemoració inèdita en aquest espai en el marc del 8-M, Dia Internacional de la Dona.

L'objectiu d'aquesta festa, que es va fer per primer cop, era reivindicar el paper de les sòcies -el 60% del total- i de les seves històries de vida i de lluita professional i familiar. Ho van fer amb activitats per visibilitzar el treball que fan als tallers. Hi va haver demostració de balls en línia i taitxí i teatre. Aquesta activitat és fruit d'un grup de treball promogut per les dones que acudeixen amb assiduïtat al centre. Durant tot l'any s'han abordat aspectes relacionats amb la igualtat de gènere.