Protesta de la CGT de Correus a Manresa

Imatge de la protesta | Arxiu Particular

Treballadors de l'oficina de Correus de Manresa s'han concentrat davant les instal·lacions de la plaça Espanya. Segons el sindicat CGT de Correus, la direcció de l'empresa va comunicar a les organitzacions sindicals l'ampliació de la plantilla de carters amb un carter i un repartidor amb furgoneta.

La data prevista d'implantació era l'1 de març, però encara no s'ha portat a la pràctica. El sindicat CGT de Correus va adreçar el dia 4 un escrit als responsables de distribució demanant-los el motiu pel qual no s'havia fet l'ampliació i la nova data prevista per fer-la.

Una setmana després i com que no s'havia rebut cap resposta s'ha fet l'acció de protesta al carrer.

Segons el sindicat, l'ampliació "és molt probable que no es dugui a terme". La CGT adverteix a tota la ciutadania de Manresa que "sense aquesta ampliació del número de treballadors serà impossible poder donar un servei postal públic de qualitat que pugui garantir el dret a rebre la correspondència complint la llei postal".