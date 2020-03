La zona blava serà gratuïta mentre durin les restriccions i el bus urbà farà la meitat dels viatges

L'Ajuntament de Manresa va suspendre ahir al matí el servei d'estacionament regulat en superfície (zona blava i zona taronja) mentre durin les mesures excepcionals decretades per frenar la propagació del coronavirus (Covid-19). D'aquesta manera, es podrà aparcar lliurement, durant tot el dia, a la zona de pagament. El consistori remarca la necessitat de quedar-se a casa sempre que sigui possible, però ha pres la mesura, assegura, per facilitar l'aparcament a veïns i veïnes que no disposen d'aparcament particular. Ahir al matí ja no es va sancionar cap vehicle i la mesura va entrar en vigor oficialment a partir de les 4 de la tarda. Hi haurà un avís als parquímetres i a l'aplicació per a dispositius mòbils per alertar que el servei està aturat.

Pel que fa al servei de transport urbà, l'Ajuntament va establir que serà l'equivalent a un dissabte, en què el nombre d'expedicions és aproximadament la meitat que els feiners, a excepció de la línia 8, que reforça el seu servei en la franja matinal (a partir de les 5.30 h) perquè es pugui mantenir l'interval de mitja hora durant tot el dia. Per a la prestació del servei es prenen totes les mesures necessàries: només es podrà omplir en cada vehicle un terç de la capacitat i els usuaris hauran de mantenir la distància de seguretat entre ells, i la venda de bitllets al bus només es farà excepcionalment en cas que no hi hagi alternativa.



Parcs municipals tancats

L'Ajuntament ha procedit també a tancar tots els parcs municipals i recomana a la ciutadania que es mantingui confinada a casa, seguint les indicacions del Govern, i que només faci els desplaçaments que siguin absolutament imprescindibles.

El consistori recorda que la ciutadania té al seu servei el telèfon d'atenció 010, que ha ampliat el seu horari i funciona de dilluns a divendres de 9 a 20 h, i dissabte i diumenge de 9 a 14 h. El telèfon ofereix tota mena d'informació municipal. Per a atenció sanitària es pot trucar al 061, per a consultes generals al 012, i per a emergències al 112.