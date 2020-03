El barri manresà de la Font dels Capellans viu el seu mercat setmanal més atípic

Tot i que, en principi, l'Ajuntament de Manresa va informar que suspenia tots els mercats municipals de la ciutat per les mesures excepcionals per evitar la propagació de la Covid-19, aquest dilluns al matí va autoritzar les parades d'alimentació a obrir per abastir la ciutadania de productes bàsics. Això va fer que, ahir, el mercat de la Font dels Capellans visqués segurament la seva jornada més atípica.

Només sis paradistes d'alimentació es van instal·lar al carrer de Fra Jacint Coma i Galí. Fruita, verdura, conserves, oli, embotit... No hi havia, però, cap de les habituals parades de roba, calçat, joguines o estris i teixits per la llar, entre d'altres. I hi faltaven també unes vuit parades d'alimentació que cada dimarts s'instal·len al mercat manresà. Acostumats a una gran afluència de compradors, el paisatge era ahir ben diferent del d'un dimarts qualsevol a la Font.

Les parades havien d'estar separades per una distància d'almenys cinc metres i només podien posar-se en un costat del car-rer. A més, els venedors havien de portar mascareta i guants, tot i que n'hi havia alguns a qui la màscara els «molestava» i havien optat per no posar-se-la. També alguns clients anaven protegits, com Maria Fernández, que omplia el car-ro de fruita i verdura. «Pensava que no hi hauria mercat però he vist les parades per la finestra de casa i he baixat. Només surto per comprar», deia.

Consultats per aquest diari, tots els paradistes coincidien que havia estat un matí molt fluix i que només s'havien acostat al mercat veïns del barri, però no gent de fora. Alguns xifraven les vendes de la jornada en una quarta part del que és habitual, com David Casado, que lamentava la poca afluència de gent. A primera hora havia anat a Mercabarna a comprar producte fresc i assegurava que allà «tenen de tot».



«Que la gent sàpiga que hi som»

Gonzalo i Joan Reyes també havien instal·lat la seva parada de fruita i verdura a l'inici del carrer. L'havien muntat més tard. «Ens han trucat molts clients que no sabien que veníem, perquè fins ahir (dilluns per al lector) no se'ns va avisar. La gent ha de saber que hi som, esperem que dimarts vinent vagi millor», deien.

Mercedes Samaniego aprofitava per comprar una mica de verdura: «M'he trobat el mercat per casualitat, pensava que l'havien suspès del tot». Samaniego, veïna de la Font, es mostrava sorpresa de la poca gent que hi havia comprant. Per la seva banda, els paradistes Carles Alcaide i Maria del Mar Sánchez van decidir desmuntar minuts després de les 12 del migdia, per la poca clientela que tenien. Venedors d'embotits, peix salat i conserves, deien que només havien fet una vintena de vendes, moltes menys que en un dia normal.

Les parades d'alimentació tenen garantida l'obertura mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus, de manera que el mercat municipal de Puigmercadal també està obert; avui també hi haurà mercat a la plaça de la Font de les Oques; divendres al matí a la plaça de la Democràcia, a la Mion; i dissabte a la plaça Major.