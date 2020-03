L'Ajuntament fa una crida a les empreses per aconseguir més tela per fabricar màscares

Més de 250 persones han respost a la crida de l'Ajuntament de Manresa i han escrit a l'adreça electrònica mascaretes@ajmanresa.cat per oferir la seva col·laboració per tallar o cosir mascaretes per poder distribuir entre personal sanitari o altres professionals i voluntaris que lluiten contra el coronavirus.

Les mascaretes són part essencial dels Equips de Protecció Individual (EPI) i són molt necessàries aquests dies, ja que les empreses subministradores no poden oferir tot el material que és necessari.

Moltes persones de Manresa, però també de la comarca (Sant Joan de Vilatorrada, Sallent, Artes, Navàs, Santpedor, Valls de Torroella, el Pont de Vilomara), de municipis com Solsona o Calaf i fins i tot de Barcelona o Girona han ofert la seva col·laboració. L'Ajuntament agraeix molt especialment la predisposició de tothom, però d'entrada està centrant la confecció a Manresa, per limitar al màxim la mobilitat de les persones i com a mesura de prevenció per no propagar el virus.

Igualment, la iniciativa ha començat a estendre's i alguns ajuntaments de la comarca també s'han posat en contacte amb el consistori manresà per replicar la iniciativa als seus municipis.

L'Ajuntament de Manresa va comprar dijous 100 metres de roba (i l'empresa en va donar gratuïtament 20 metres més), que va ser tallada també voluntàriament per una altra empresa i es va adquirir les cintes necessàries. Un total de disset cosidores es van prestar voluntàries inicialment per començar a cosir les mascaretes, i les persones que s'han ofert des d'ahir a la tarda s'hi aniran afegint a mesura que es disposi de més matèria primera.

A aquest ritme, les 3.000 mascaretes que es comptava fer amb aquesta primera comanda de roba quedaran acabades aquest cap de setmana. Per aquest motiu, l'Ajuntament sol·licita a empreses tèxtils roba de tipus pul (que s'utilitza per a bolquers o compreses reutilitzables) per continuar la confecció. Les empreses o particulars que vulguin oferir la seva col·laboració, poden escriure a l'adreça electrònica mascaretes@ajmanresa.cat.

Un cop fet el treball de confecció, es realitzarà el rentat de les mascaretes a 60 graus per garantir que estiguin lliures de virus i siguin distribuïdes. Per poder-se utilitzar cal fer aquest rentat a alta temperatura o esterilització en autoclaus. Es preveu que a partir del dilluns ja puguin estar disponibles per ser utilitzades. Posteriorment, s'organitzarà la distribució.

L'Ajuntament vol agrair de manera molt especial tant a les empreses manresanes com a les cosidores i altres persones que treballen de manera voluntària i altruista la seva gran col·laboració i aquest suport tan necessari per fer front a la crisi del coronavirus i atenuar els seus efectes sobre la ciutadania. Totes les persones que vulguin oferir la seva ajuda a fer més mascaretes poden seguir escrivint a l'adreça mascaretes@ajmanresa.cat.