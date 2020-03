Sant Andreu Salut fa una crida per incorporar personal al seu equip per la crisi sanitària

Davant la més que possible manca de professionals gerocultors, auxiliars d'infermeria i/o infermers/ers, causada per la crisi sanitària COVID-19, la Fundació Sant Andreu Salut de Manresa fa una crida per ampliar el seu equip, tant de l'Hospital de Sant Andreu, com de les residències.

Totes les persones interessades s'han de posar en contacte amb la Fundació a través d'aquest link.