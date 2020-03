Campanya per exigir la suspensió de pagament dels lloguers

Tenint en compta que són moltes les famílies que per la crisi econòmica derivada del coronavirus no podrà fer front al pagament del seu lloguer un grup d'entitats pel dret a l'habitatge han posat en marxa una campanya per exigir la suspensió dels lloguers.



És per això que des de diferents agents pel dret a l'habitatge digne -PAH's Catalanes, Sindicat de Llogateres de Catalunya, Observatori d'Habitatge i Turisme del Clot Camp de l'Arpa, Sindicat d'Habitatge de la Verneda i la Pau, Sindicat d'Habitatge del Raval, Sindicat d'Habitatge de la Barceloneta, Sindicat de Barri del Poble Sec, Sindicat Habitatge de Gràcia, Sindicat d'Habitatge de l'Eixample Dret, Grup Habitatge Sants, Xarxa d'Habitatge del Masnou, Sindicat d'Habitatge del Casc Antic, Resistim al Gòtic, Sindicat d'Habitatge Sagrera, Xarxa d'Habitatge del Baix Maresme, Sindicat d'Habitatge de Vallcarca i 500/20- han decidit endegar una campanya de peticions. Amb el màxim de suports possibles han decidit, de cara el consell de ministres que es celebrarà, exigir la suspensió del pagament del lloguer i organitzar la resposta recollint els casos que es troben en aquesta situació per tal d'informar-los dels seus drets i lluitar col·lectivament.

Fins ara ja s'han recollitnomés a Catalunya a través del formulari de la web suspensionalquileres.org. Impulsen la campanya #SuspensiónAlquileresYA per tal que totes les persones afectades es puguin posar en contacte amb nosaltres.