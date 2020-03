Els dentistes només atenen urgències i ajornen les visites almenys per d'aquí a un mes

Les mesures de confinament i protecció pel coronavirus han reduït l'activitat de les clíniques dentals a la mínima expressió, i seguint les pautes del Col·legi d'Odontòlegs, es limiten a atendre els casos de màxima urgència, mentre que les visites rutinàries que tenien previstes en la majoria dels casos s'estan reprogramant per d'aquí a un mes, o fins i tot per a més enllà.

En el context d'estat d'alerta decretat fa uns dies el mateix Col·legi d'Odontòlegs va demanar de tancar les consultes i limitar l'atenció als pacients que necessitessin un tractament urgent, tenint en compte que es tracta d'una feina amb un risc molt alt de contagi, entre altres coses perquè el contacte directe i a menys d'un metre entre metge i pacient és inevitable. A més, no sempre es disposa del material suficient «per poder afrontar d'una manera prou adequada l'actual situació de risc de contagi que suposa haver de treballar amb les turbines i els aerosols, que desprenen molta saliva», apunten fonts de la Clínica Dental Garó de Manresa. Des que va començar el confinament, en aquesta clínica només s'hi fan receptes i s'atenen les urgències per telèfon, es contacta amb el doctor i ell valora quin tractament s'ha d'aplicar. .

L'atenció restringida a les urgències ha fet disminuir dràsticament i de manera generalitzada l'activitat a les consultes i a les clíniques deontològiques de la Catalunya Central. Es limiten a atendre els casos més necessaris, com poden ser una càries que afecta el nervi i causa dolor, dentadures trencades, fissures, infeccions importants, aparells d'ortodòncia desencaixats i que es clavin a la geniva, flegmons o traumatismes.

«En definitiva, són casos extrems», apunta Xavier Sitges, de Sitges Clínica Dental de Manresa, on el que també s'ha fet aquests darrers dies és treure els punts dels pacients a qui es va fer alguna cirurgia abans del confinament. Així mateix, s'estan fent moltes tasques de reprogramació: «Cada dia reprogramem les de l'endemà», explica Sitges, i en aquest cas, de moment es fa per d'aquí a quinze dies, «si bé ja s'adverteix que és molt probable que siguin prorrogables i que els haguem de tornar a trucar».

De tota manera, les reprogramacions solen ser a més temps vista. És el cas de Solucions Dentals Berga, on aquests dies es reben poques trucades, molt majoritàriament de pacients que no són urgents, a qui es reprograma la visita per d'aquí a un mes, si bé se'ls avisa que es podria tornar a allargar. També a Clínica Dental Manresa «estem reprogramant els pacients per d'aquí a un mes o un mes i mig», apunta el seu director. La idea és atendre només els casos de més gravetat, i també amb l'objectiu de descongestionar la sanitat pública derivant alguns casos d'urgència a la privada, explica. De tota manera, aquests dies a la consulta hi ha poca feina, al voltant d'entre 3 i 6 visites diàries, quan normalment en són més de cent.

Mesures extra i personal mínim



I és que a la Clínica Dental Manresa aquests dies han estat treballant a mig gas el director, un doctor, una auxiliar i una persona a recepció; quatre persones en total quan en una jornada normal en són una vintena, amb vuit doctors i diversos auxiliars tant al matí com a la tarda, entre altres empleats. La situació és semblant a Sitges Clínica Dental, on hi ha previst portar a terme un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació per als seus treballadors; nou persones en plantilla més quatre dentistes a temps parcial, si bé aquests dies la feina s'ha reduït a un dentista i una persona a recepció. Ara, la feina és escassa, en general d'entre un i quatre pacients diaris, quan en una jornada habitual en són de 30 a 40 o més.

La reducció de personal a les clíniques deontològiques obligada per la reducció de feina també s'ha adoptat, en part, com a mesura de protecció i per assegurar les distàncies entre persones en espais reduïts com poden tenir aquestes consultes. Tant és així, que a la Clínica Dental Mateos de Berga, per exemple, també s'atenen només urgències, i a través del contestador s'avisa de no arribar abans d'hora i de no acudir a la clínica acompanyat si no és estrictament necessari.

Més enllà d'això, a tot arreu s'han extremat les precaucions tant per part dels mateixos dentistes com de la resta del personal de les clíniques, amb l'ús generalitzat de mascaretes, guants,bates quirúrgiques, la gorra, ulleres i pantalles transparents, i una desinfecció encara més acurada del que és habitual.

A Solucions Dentals Berga fan un cribratge de les urgències, tenint en compte que «moltes es poden resoldre amb una recepta», que si cal s'envia al pacient a través del telèfon mòbil, i en el cas que algun s'hagi de visitar a la clínica «sempre es farà amb la màxima precaució», apunta la higienista dental Marta Escribano. En aquest cas, i més enllà de les mesures que afecten la indumentària a l'interior de la clínica s'han marcat unes línies a terra que indiquen la distància mínima que s'ha d'establir entre l'usuari i el personal de recepció, i a més, «la clínica està preparada per atendre els pacients d'un en un, els espaiem molt», de manera que no n'entra cap més fins que està tot net i esterilitzat, tant el box com la clínica. Tot plegat pot suposar una hora i mitja entre pacient i pacient, i això en cas que n'hi hagi de seguits. Ara, als clients només se'ls cobra amb targeta de crèdit i la recepcionista porta guants.

A Sitges Clínica Dental «mirem de no fer res que pugui provocar aerosols», apunta el seu director, Xavier Sitges, de manera que no es fa funcionar la turbina, i es va amb molt de compte amb el contacte amb les superfícies «davant la possibilitat que el virus pugui resistir hores en superfícies de plàstic i d'acer». També s'indica al pacient «que glopegi aigua oxigenada en lloc de clorexidina, que és un bon desinfectant per a la boca, però menys indicat per al coronavirus» que altres substàncies, sosté Sitges. Després de cada pacient, es fa una neteja i desinfecció completa amb aigua i lleixiu.