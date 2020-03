Manresa tanca dos CAP, i el Bages i el de les Bases ho concentraran tot des d'avui

Arran de l'actual situació d'excepcionalitat que estem vivint, els professionals de l'Institut Català de la Salut i la Fundació Althaia, d'acord amb el Servei Català de la Salut, s'han coordinat per optimitzar espais i recursos professionals de l'atenció primària de Manresa. A la pràctica, això significa que, mentre duri aquesta situació, el CAP del Barri Antic i el de la Sagrada Família restaran tancats i es redistribueix l'activitat entre el CAP de les Bases de Manresa i el CAP Bages.

La informació d'aquests canvis, que afecten més de 77.000 habitants, no es van facilitar fins ahir a 1/4 de 12 de la nit.

A partir d'avui, el CAP Bages de la plaça Espanya concentrarà les visites presencials de tota la ciutadania de Manresa que necessiti acudir a l'atenció primària. Hi haurà un circuit diferenciat per a l'atenció de les afeccions respiratòries. En aquest ambulatori s'hi concentraran també les visites de les àrees de pediatria i llevadores. Se seguirà donant servei de treball social.

Al CAP de les Bases de Manresa, per la seva banda, no es farà atenció presencial a la ciutadania, sinó que estarà obert només per a professionals i s'hi centralitzarà l'atenció domiciliària i el suport a residències de la gent gran a la ciutat de Manresa.

S'entén que des de l'atenció primària es doni suport als centres residencials pot evitar algunes trasllats als centres hospitalaris, la qual cosa reduirà el risc de contagi dels propis residents i també contribuirà a evitar el col·lapse del sistema hospitalari.

L'objectiu de la reorganització és optimitzar els recursos i professionals disponibles, garantir l'assistència a la població de Manresa 24 hores al dia des de la primària per ajudar a descongestionar les urgències hospitalàries, garantir que tots els usuaris tindran l'assistència més adequada (per telèfon, presencial o a domicili) per tal de derivar-los al recurs sanitari més adequat i donar suport constant als centres residencials.

La reorganització de l'atenció primària ja s'ha estat fent els darrers dies en diversos municipis i àrees de la Catalunya Central.