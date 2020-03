Els Serveis Socials i Creu Roja controlen telefònicament 1.400 persones a Manresa

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa i Creu Roja Manresa, com a la resta de municipis, treballen aquests dies per tenir controlades totes les persones en situació de vulnerabilitat per un tema d'edat o de pobresa. Entre uns i altres, truquen a 1.400 persones, ja sigui tres cops al dia, un cop al dia, cada 48 hores o setmanalment. Depèn dels casos.

La regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, fa notar que a Manresa «tenim una població molt vulnerable», la qual cosa posa encara més pressió als Serveis Socials, que fan els serveis minims decretats per la Generalitat amb equips de vuit tècnics i quatre administratius que treballen per torns; és a dir, amb dos tècnics i un administratiu per a cadascun dels quatre Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS). Un EBAS ve a ser el que és un ambulatori o CAP però en l'àmbit de serveis socials.

Trucada cada 48 hores



A les persones amb teleassistència de la Diputació i amb cobertura amb el Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD), que en són 185, se'ls fa un seguiment telefònic cada 48 hores per part de la Fundació Sant Andreu Salut, que té externalitzat el SAD. Si tenen una demanda específica, com ara que cal anar a la farmàcia o necessiten menjar, se'ls deriva als Serveis Socials i s'activa un altre recurs.

De teleassistència sola, hi ha actives (dades de dijous) 1.917 persones. D'aquestes, els Serveis Socials fan un seguiment directe als avis que estan en més risc, que són 70 persones, a les quals truca un equip de psicòlegs que formen part de la regidoria i que aquesta té en reserva. Si a més a més del seguiment telefònic cal alguna altra actuació, igualment es deriva als Serveis Socials. En els casos de més risc, que són onze persones en concret, la trucada de les coordinadores del servei es fa un mínim d'un cop al dia i si es considera necessari, fins a tres, per saber com està aquella persona i si necessita res. En aquest cas, altra vegada, el sistema és el mateix. Si es detecta una necessitat o urgència concreta, s'envia als Serveis Socials, que són el paraigües de tots aquests serveis esmentats.

Homs explica que la Diputació de Barcelona té previst activar una línia gratuïta amb el número 900 per ampliar la cobertura als majors de 65 anys amb risc. Concreta que a Manresa es podria fer arribar a les 200 persones però que «encara no ho tenim comptat. De moment hem pogut identificar 28 ancians» susceptibles d'utilitzar aquest nou servei. En aquest cas, els Serveis Socials també estaran coordinats per si cal oferir alguna cosa a aquests usuaris.

«Saber si estan bé»



Pel que fa a Creu Roja Catalunya, les diferents assemblees, inclosa la de Manresa, s'han repartit les gairebé 30.000 persones d'arreu del territori català que tenen telassistència gestionada per l'entitat per trucar-les; no només avis sinó també les que estan en una situació de vulnerabilitat extrema.

Des del centre de contacte de Manresa, que és a la seu de l'entitat, al carrer del Joc de la Pilota, a més a més d'aquestes trucades, tot l'equip tècnic fa seguiment als usuaris de cada projecte de Creu Roja Manresa, explica Helena Cerdán, coordinadora de l'entitat. En total, són 1.130 famílies. «Es fa seguiment per saber si estan bé, sobretot, per recordar-los les mesures de prevenció pel que fa a temes d'higiene i per informar-los dels símptomes de la malaltia».

En els casos de la teleassistència, «on hi ha una xarxa de suport», si aquella persona té parents que li poden anar a buscar medicaments o menjar, es deixa que se'n cuidin ells. Si no és el cas, els voluntaris ho fan. Dijous passat, només havien hagut d'activar una sortida per anar a buscar els medicaments a un avi.

Cerdán informa que continua funcionant el rebost a Sant Joan de Vilatorrada, la distribució d'aliments que es fa els dijous a la tarda en l'àrea d'influència de Creu Roja Manresa. En depenen 25 famílies. Igualment, com ja vam informar, en el cas de Manresa es continua oferint el servei de menjador social al centre cívic Joan Amades amb dos torns i amb els usuaris respectant les distàncies de seguretat entre ells mentre estan menjant.