L'empresa manresana Framun s'implica a fer respiradors

L'empresa manresana Framun participa en un projecte per fabricar respiradors, un dels aparells que fan més falta als hospitals per fer front al coronavirus tenint en compte que una de les principals afeccions que causa és la insuficiència respiratòria. La iniciativa implica diversos col·lectius, entre els quals enginyers, amb la idea de generar un producte lliure que es pugui fabricar arreu.

El projecte va topar amb certs problemes davant el departament de Salut, que no veia clar que es pogués homologar. Això va paralitzar el projecte en el primer moment, però posteriorment s'hi va donar el vistiplau. Els respiradors en els quals ha col·laborat Framun s'han provat amb èxit a l'Hospital d'Igualada.

Framun va participar en la proposta després de respondre a una crida que va fer la Cambra de Comerç de Barcelona, que buscava empreses que tinguessin els aparells necessaris per tallar les peces per poder fer els respiradors amb tecnologia làser. L'empresa manresana es va oferir, i a partir d'aquí va començar la seva implicació en el projecte, segons ha explicat a Regió7 una de les seves responsables, Montserrat Pinyot.

Framun va fer dimarts una crida a través de les xarxes socials per buscar metacrilat, material indispensable per fer els respiradors. S'han esgotat les existències per fer, entre altres coses, mampares i mascaretes per protegir personal sanitari i de serveis públics. «No en teníem prou i vam fer la crida». Ara que s'ha tornat a reactivar el projecte continua fent falta el material per fer respiradors.