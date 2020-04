Dues morts per coronavirus eleven a 102 les víctimes als hospitals de Manresa

Dues defuncions que s'han produït avui eleven a 102 les víctimes mortals a causa del coronavirus als hospitals de Manresa. Una ha sigut a la Fundació Althaia, i l'altra a l'Hospital de Sant Andreu. A Althaia ja són 98 els decessos que hi ha hagut les últimes setmanes, mentre que a Sant Andreu hi ha 4 persones que han mort a causa de la Covid-19, i 9 més que ho han fet els darrers dies però que no s'ha pogut confirmar que es tracti d'aquesta malaltia.

Mentrestant a Althaia es manté estable el número de persones ingressades amb la Covid-19 confirmat. Aquest dimecres eren 237, una menys que no pas dimarts. És la xifra més baixa des de finals del mes passat. S'han donat 446 altes.

A l'Hospital de Sant Andreu hi han ingressat 7 persones de la residència Sant Jaume de Cardona. Actualment hi ha 47 persones ingressades amb simptomatologia de la Covid-19, encara que algunes d'elles està pendent que la prova ho confirmi.

Hi ha 32 professionals de Sant Andreu que han donat positiu i segueixen l'aïllament als seus domicilis, i 11 preventivament a casa pendents del resultat del test.