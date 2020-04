L'Ajuntament de Manresa reprèn la campanya de suport als productes de proximitat pel coronavirus

Consumir productes de locals és possible durant aquests dies, i és una bona manera de donar suport als productors de casa nostra, valorar la feina de la pagesia i contribuir a protegir el territori. Es poden consultar al web www.manresa.cat/producteslocals.

Amb l'objectiu de donar suport als productes de proximitat, l'Ajuntament reprèn aquests dies la campanya "Aquí producte local", que va engegar ja fa dos anys amb l'objectiu que els productors de Manresa guanyin visibilitat, que els consumidors coneguin i identifiquin els productes locals, i que els comerços que aposten per aquest tipus de producte tinguin més difusió.

Per aquest motiu, en el marc de la crisi del coronavirus, el consistori ha elaborat un recull dels productors de Manresa que poden proveir d'alimentació a través de la venda de proximitat durant aquests dies. En alguns casos, les comandes es poden fer per telèfon, en altres la venda es fa en botigues diverses, i també als mercats. Al recull s'hi especifica on es poden trobar els productes de cadascun dels productors locals. Es tracta de productes d'horta, pollastre, ous, conill, vi, olis ecològics, etc.

Igualment, el consistori recorda que els mercats agraris de Manresa continuen oberts aquests dies. Són els següents:

-Plaça de les Oques: Cada dimecres al matí.

-Plaça Major: Cada dissabte al matí.

-Mercat de Puigmercadal: Tots els matins de dilluns a dissabte.