El comerç manresà frisa per obrir dilluns, tot i que el Govern català vol esperar uns dies

El comerç de Manresa es prepara per a la reobertura, tot i que la proposta que va fer dimecres la consellera de Salut, Alba Vergés, deixa el canvi de fase, de la 0 a la 1, per a més endavant. Després de dos mesos sense facturació, els botiguers manresans frisen per aixecar la persiana i aquests dies enllesteixen les mesures de seguretat als seus establiments.

«Els comerços estaran preparats per obrir, una altra cosa és que ho facin amb la totalitat de l'horari», afirma Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa. «Alguns comerços es plantegen no obrir totes les hores perquè el reial decret estableix que cada cop que obris i tanquis la botiga has de fer una desinfecció. Per això els comerços petits aposten per fer un horari continuat per haver de fer la desinfecció un cop, ja que això els comporta un cost, en una situació complicada perquè fa dos mesos que no facturen.

Sobre la proposta d'ajornar l'entrada de la Catalunya Central a la fase 1, Gratacòs assegura que «endarrerir la nostra obertura suposaria un greuge important per al comerç de Manresa». Gratacòs destaca que els comerços estan a l'expectativa, ja que fins que el Govern espanyol no publiqui el reial decret que permeti als comerços obrir, no saben si podran reprendre l'activitat. Per tant, estan preparats per si l'executiu central publica el decret al BOE de dissabte o diumenge, com quan es va publicar el de la fase 0.

«Tenim incertesa però estem amb ganes de poder començar aviat a treballar», afirma Tania Infante, presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa que assegura que «aquesta setmana hem notat més demanda de pantalles de seguretat pensant en obrir aquest dilluns, però la incertesa ens farà esperar a l'últim moment per saber com actuar».

Pel que fa a la restauració, la situació és més complicada, ja que les limitacions d'aforament fan que a alguns locals no els surti a compte obrir.

Per poder garantir la seguretat un cop es restableixi l'activitat de les botigues i comerços a Manresa, s'hauran de seguir unes mesures de seguretat que comporten la compra d'una sèrie de materials, com mascaretes o productes desinfectants, entre d'altres. «Alguns comerços manifesten que no és una feina fàcil trobar tot el material de seguretat però que més o menys ho van trobant tot», segons Infante. En aquest sentit, Gratacòs assegura que els productes que són «derivats químics com els de desinfecció s'han anat aconseguint tots». Tampoc hi haurà problemes amb les mascaretes. «El que no hi ha en abundància són guants, però sembla que seran una recomanació», apunta Gratacòs.