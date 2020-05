Detenen un presumpte radical afí a Estat Islàmic a Barcelona

La Guàrdia Civil va detenir ahir a Barcelona un home presumptament afí al grup terrorista Estat Islàmic que estaria buscant objectius per cometre un atemptat terrorista, segons va informar el cos, que va explicar que existien referències de la radicalització i afinitat del detingut amb Estat Islàmic des de com a mínim quatre anys, però sota una aparença de «discreció». Durant l'estat d'alarma el procés de radicalització «s'ha vist culminat, i s'ha activat de manera molt cridanera i preocupant».



El detingut, d'origen marroquí, feia manifestacions públiques de la seva adhesió als postulats terroristes i d'odi a occident a les xarxes socials. A més, se l'havia detectat saltant-se el confinament de manera habitual i amb la sospita que estigués buscant objectius.



La investigació ha estat dirigida pel jutjat central d'instrucció número 4 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional, s'ha portat a terme de manera conjunta amb la Direcció General de Seguretat del Territori marroquí i ha tingut la participació destacada de l'FBI.



Segons la Guàrdia Civil, hi havia referències de la radicalització del detingut i afinitat al grup terrorista des de feia almenys quatre anys, però que fins feia poc aquest procés es mantenia sota una aparença de discreció, fet que no l'identificava com a un actor crític. Ha estat durant l'estat d'alarma quan, segons el cos, el detingut ha acabat el procés de radicalització, activant-se de manera «altament cridanera i preocupant». El detingut tenia la voluntat de portar a terme una acció terrorista.