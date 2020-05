Manresa amplia les varietats antigues de vinyes del Bages plantades a la torre Lluvià

Si l'any passat es van plantar les primeres varietats antigues de vinya als terrenys agrícoles de la torre Lluvià, ara l'Ajuntament de Manresa, la DO Pla de Bages i Ampans han fet un nou pas endavant en el projecte de recuperació de vinya autòctona.

L'Ajuntament ha informat que s'han plantat malvasia roja, muscat d'Istanbul, pansera, cap pelat, negrelló, turbat i malvasia manresana. L'any passat es van plantar 350 unitats: trenta de la varietat negrelló, cent seixanta de malvasia roja i seixanta de turbat. La resta de plançons eren bases de ceps que s'havien d'empeltar amb fusta d'altres varietats antigues. Cal recordar que es tracta d'un projecte col·laboratiu de recuperació de ceps gràcies a un acord entre l'Ajuntament, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages i Ampans.

L'Ajuntament va cedir el terreny a Ampans, que fa el cultiu i vinificació en col·laboració amb el celler Collbaix i amb la DO Pla de Bages, que és la responsable de coordinar i assessorar.

El president de la DO Pla de Bages, Joan Soler, ha explicat que «de la plantació de varietats de vinya bagenques se n'espera la recuperació de biodiversitat, sabors i identitat vinculada a la nostra ter-ra, la nostra història i la nostra cultura. N'esperem unes oportunitats per als nostres cellers i també per al nostre paisatge i la nostra pagesia que ajudi , encara més, a fer-se un lloc al nostre territori, la viticultura, amb tots els beneficis de conservació i embelliment de la comarca que significa aquest projecte».

El muscat d'Istanbul és la varietat blanca més aromàtica que s'ha trobat a la comarca del Bages, a cavall d'un muscat i una malvasia; el turbat o coromina té un potencial d'envelliment molt alt gràcies a la seva acidesa; la pansera presenta una evolució molt bona pel que fa a les aromes al llarg dels anys; i el cap pelat és una varietat negra que aporta bon volum en boca.