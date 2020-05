Manresa prioritzarà la distància social en els desplaçaments

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David-Aaron López, ha explicat a Regió7 que després de la frenada en sec de la mobilitat, que ha arribat a ser del 95%, ara preveuen accions que facilitin que es pugui mantenir la distància social en els desplaçaments.



Per fer-ho possible reconeix que caldrà adaptar l'espai públic a la nova situació. En aquest sentit, assenyala que l'espai públic és «limitat» i que caldrà reordenar-lo allà on sigui conflictiu. Una mesura pot ser esponjar aquelles cruïlles o punts on l'acumulació de persones amb la situació actual faci difícil mantenir la distància social.



López també reconeix que ara mateix el transport públic «pateix molt», ja que el vehicle privat és el que garanteix totalment la distància social. Per potenciar-ne l'ús l'Ajuntament facilitarà 2.000 bitllets de bus (vegeu pàgina 3) i recorda les mesures que ja s'estan prenent, com l'ús obligatori de mascaretes i les desinfeccions dels vehicles que consten en la neteja manual una ozonització de l'interior que elimina tots els patògens. Aquesta mesura, juntament amb la reactivació de la zona blava també a partir de dilluns, forma part de les accions que es preveuen per tal de facilitar els desplaçaments entre els barris i al centre de la ciutat a mesura que l'activitat econòmica i comercial es recuperi.



Respecte a la reordenació de l'espai públic, obre la possibilitat de crear itineraris per facilitar els desplaçaments a peu i de reorganitzar el material mòbil de la via pública. Pel que fa a la possibilitat de crear carrils bicis, López explica que «haurem de ser flexibles» però recorda que establir un carril bici és «a canvi d'alguna cosa» i que això pot significar treure un carril per a la circulació de cotxes, una franja d'aparcaments o de prioritzar aquests vehicles en detriment de l'espai per a vianants, de manera que es mostra més partidari d'altres mesures com zones 30 o ampliacions provisionals de voreres.