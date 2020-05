Els grups municipals de Manresa pacten les Bases per a la Reconstrucció Social i Econòmica de la ciutat

La Sala de Columnes de l'Ajuntament de Manresa ha acollit aquest dilluns l'acte de signatura de l'acord per donar resposta a la pandèmia de la Covid-19, consensuat entre tots els grups municipals (ERC, JxM, PSC, FEM i Cs).

El document, amb el títol Bases per a un Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, recull les prioritats i la tipologia de mesures que caldrà posar en marxa per pal·liar les greus repercussions de la pandèmia en tots els àmbits de la vida ciutadana. El document també preveu establir una taula de seguiment permanent, amb els grups polítics i agents socials.

El document que posa les bases per al Pla de Reconstrucció ha estat negociat i consensuat durant les darreres setmanes pel govern i tots els grups municipals. Aquest dilluns al migdia, a la Sala de Columnes de l'Ajuntament de Manresa, ha tingut lloc l'acte de signatura, al qual han assistit l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy (ERC); i els representants dels grups de JxM, Antoni Massegú; PSC, Felip González; FEM Manresa, Roser Alegre; i Ciudadanos, Andrés Rojo.

Durant l'acte s'han respectat les distàncies de seguretat i tots els assistents duien equips de protecció personal (EPIS), atès que continuem en Estat d'Alarma i a la Fase Zero del Pla de Desconfinament.



Les bases de la reconstrucció



El document signat avui pretén posar les bases per posar en marxa les mesures que han de donar la resposta adequada a la crisi social i econòmica de gran envergadura que ha provocat la crisi sanitària de la Covid-19, tal com es recull al preàmbul del document. En el text, els signants consideren que «només podem afrontar aquesta situació a través d'un pacte que ha de ser fruit d'un gran acord, tan transversal i ampli com sigui possible, que involucri tots els sectors de la societat i que permeti tirar endavant, de manera conjunta i consensuada, les mesures adequades per superar aquest gran xoc».

El preàmbul del pla deixa clar que «aquesta crisi l'hem de saber convertir en una oportunitat per repensar el model de societat en què vivim, perquè el món que ens espera a totes i tots serà molt diferent del que hem conegut fins ara i cal estar preparats per donar-hi resposta» . També assegura que «és hora de trencar tabús, d'explorar noves solucions i, sobretot, de vetllar perquè la crisi no la paguin les persones més vulnerables. Perquè no ens podem permetre generar més desigualtats. Estem davant d'una situació nova i incerta que reclama mesures innovadores i imaginatives amb l'esforç de cadascun de nosaltres perquè puguin ser realment efectives».



Els àmbits del pla

En el document, els signants es comprometen a construir plegats un «Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica» i compartir el repte de la seva elaboració i execució amb tots els sectors de la ciutat i agents socials i econòmics.

El pla es desglossa en els següents àmbits:

-Àmbit social: S'apunta la necessitat que cap persona ni família no es quedi al marge de les ajudes socials i establir els mecanismes necessaris per dotar la ciutadania de recursos per empoderar-se. També cal tenir en compte les persones en situació irregular i adoptar mesures per donar resposta a les necessitat d'habitatge social i assequible.

-Àmbit d'infància, joventut i persones grans: D'acord amb el document, caldrà continuar vetllant perquè cap infant no deixi de tenir un àpat saludable diari; lluitar contra la bretxa digital i que tots els infants puguin seguir el curs escolar correctament; promoure activitats de participació per a joves; establir mesures per garantir possibilitats d'emancipació i recerca d'ocupació per a aquest col·lectiu; i pel que fa a les persones grans i amb discapacitat, apostar i prioritzar serveis bàsics d'atenció domiciliària, integració social i sanitària d'aquest col·lectiu.

-Àmbit laboral i foment de l'ocupació. El document fa incidència en la necessitat de reforçar les polítiques actives d'ocupació, vetllar perquè no disminueixin els recursos d'altres administracions i augmentar els propis i prioritzar l'ocupació sostenible. El pla també haurà d'incloure mesures en tots els sectors ecònomics: industrial, el comerç, la petita empresa, els autònoms, les cooperatives, la restauració... «perquè hem d'intentar que cap negoci tanqui ni es destrueixin llocs de treball».

-Àmbit econòmic i fiscal. Entre altres mesures, es remarca la necessitat d'adoptar les accions necessàries per evitar la destrucció de llocs de treball i tirar endavant modificació de taxes o flexibilització del pagament dels tributs, estudi de mesures pel que fa a taxes industrials, etc...

-L'Ajuntament com a eina d'impuls econòmic. Al document, el consistori mostra la seva disposició a no aturar les inversions previstes per a aquest any, per ajudar a la reactivació econòmica. També recorda que l'impacte pressupostari de la crisi sanitària pel que fa als serveis municipals està calculat, fins ara, en un milió d'euros i que l'Ajuntament ja s'ha compromès a mantenir els pagaments a les empreses proveïdores de serveis amb la finalitat que no executin ERTOs. El pla preveu mantenir la reducció del pagament a proveïdors i esmenta la necessitat de revisar el pressupost i el Pla d'Actuació Municipal.

-La funció pública i l'administració local. El document consensuat parla de la necessitat de buscar nous models de gestió pública per millorar l'eficàcia i eficiència, i oferir millor servei a la ciutadania. Flexibilitzar l'organització administrativa, fomentar la transversalitat entre serveis, i promoure un model d'administració relacional, amb ciutadania i agents socials com a part activa de l'organització municipal, amb canals d'interlocució permanent.

-Els espais de treball municipals i les promocions públiques d'habitatge. Per garantir la salut i la distància social del personal de l'Ajuntament caldrà revisar a fons les dependències municipals per assegurar que són espais adequats i saludables, amb una especial incidència en aquells espais destinats a l'atenció al públic, i replantejar els mecanismes d'atenció telemàtica. Igualment, en les promocions públiques d'habitatge caldrà fer èmfasi en aconseguir espais polivalents, assolellats i ben ventilats.

-La cultura, l'esport i el lleure. El pla esmenta la necessitat de dur a terme polítiques públiques que ajudin el potent sector cultural manresà, molt ben posicionat al país, a resistir i superar la crisi, i que es posi al centre de l'actuació municipal garantir la igualtat d'accés a la cultura. En l'àmbit esportiu, es parla de la necessitat de promoure polítiques inclusives, atès que l'esport és una eina fonamental de salut física i emocional i d'inclusió i cohesió social. Igualment, caldrà vetllar per donar suport al ric teixit associatiu, cultural i esportiu manresà.

-Àmbit de l'espai públic i la mobilitat. El pla considera primordial posar les persones al centre de les polítiques urbanes i de mobilitat. La distància social serà a partir d'ara un element imprescindible a tenir en compte, a l'espai urbà i al transport públic, i caldrà esmerçar esforços per adequar espais per a vianants, crear zones d'atractivitat social i econòmica, etc. Igualment, vetllar per la qualitat de les zones verdes i pel compliment de les mesures al transport públic.

-Àmbit sanitari. Després de la bona coordinació entre les diverses institucions sanitàries durant la crisi, el pla esmenta la necessitat de fer una anàlisi de la situació sanitària a Manresa i definir els protocols d'actuació i de coordinació per a casos de rebrots. Igualment, caldrà redefinir les polítiques de salut assistencial cap a polítiques que promoguin els determinants de la salut.

-Àmbit emocional. El document esmenta la necessitat de plantejar accions de resposta davant els efectes devastadors que han tingut per a la salut mental i emocional de les persones aquesta crisi (persones que han perdut éssers estimats sense poder acomiadar-se'n, famílies vulnerables confinades en habitatges molt reduïts, etc).

-Àmbit del voluntariat i les xarxes ciutadanes. El pla reconeix la tasca del voluntariat durant les darreres setmanes i esmenta la imprescindible col·laboració solidària de tota la ciutadania per fer front a situacions que aquesta crisi. La intenció serà mantenir, consolidar i incentivar el voluntariat, una part del qual ha gestionat el propi Ajuntament des de l'inici de la pandèmia.

En el document signat aquest dilluns també hi ha un apartat especialment dedicat a agrair «l'esforç ingent» que estan fent molts professionals, especialment del món sanitari i assistencial, així com els serveis essencials, durant aquesta crisi, que lamentablement s'està cobrant moltes vides humanes. Per aquest motiu, afirma que «tenim el deure d'homenatjar les persones que ens han deixat i promoure accions institucionals de reconeixement als i les professionals i al voluntariat que han treballat i segueixen treballant per pal·liar els efectes de l'epidèmia».



Seguiment del Pla



El Pla de Reconstrucció vol ser «participat, col·lectiu, consensuat, que faciliti el treball en xarxa i que estableixi aliances. També ha de ser un pla viu, canviant i adaptable a una situació que no sabem com evolucionarà». Per aquest motiu, el document signat avui estableix la necessitat de concretar un seguiment del pla amb la creació d'una taula formada pel govern i tots els grups municipals de l'Ajuntament, així com dels representants dels agents socials, econòmics i del teixit associatiu de la ciutat.

Igualment, es considera bàsic establir una calendarització i avaluació de les mesures dutes a terme amb l'objectiu de treure les conclusions necessàries sobre el seu impacte, el grau de compliment dels objectius que perseguien a curt, mitjà i llarg termini, i establir un canal de comunicació periòdic amb el conjunt de la ciutadania per informar sobre els resultats d'aquestes taules de treball i rebre'n aportacions a través de les entitats que els puguin representar.



Document consensuat



En els parlaments, els representants de tots els grups han remarcat la satisfacció per haver assolit un acord de tots els grups municipals, que recull també la sensibilitat de moltes entitats de diversos àmbits, amb les quals s'han fet reunions durant les setmanes prèvies.

Ja al torn inicial, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha fet una «valoració molt positiva» que tots els grups hagin acordat aquestes bases, fruit d'un treball comú de les darreres setmanes, amb la col·laboració d'entitats i agents socials amb els quals el govern s'ha reunit telemàticament.

El primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy, ha fet una exposició detallada dels 12 àmbits en què es desglossa l'acord signat avui, que ha qualificat com un document «d'estratègies i objectius, amb mesures que caldrà anar desgranant». Aloy ha assegurat que el text és el fruit d'un treball «intens i compartit, que ha permès deixar de banda les diferències ideològiques per sumar esforços. És un acord transversal que ens satisfà». Aloy també ha manifestat la voluntat de tots els signants, representant en aquest acord, perquè aquesta crisi signifiqui una oportunitat per fer transformacions i afrontar «el món que ens espera, que serà molt diferent».

A continuació, han intervingut tots els representants dels grups municipals. De Ciudadanos, Andrés Rojo ha tingut un record per als manresans que han sofert la pèrdua o la malaltia de familiars, per als professionals de la sanitat, per als cossos de seguretat i per al personal municipal. Rojo ha remarcat la gravetat de la pandèmia, que ens ha sacsejat com a societat, i que el cop que ha significat a nivell econòmic i social «no entén de colors ni de sigles, és transversal». Per aquest motiu ha considera molt rellevant haver pogut consensuar un text entre totes les forces polítiques. Ha remarcat també que el text proposa mesures per pal·liar els efectes e la crisi sobretot en els col·lectius més vulnerables, escoltant el teixit associatiu i amb la prioritat «que ningú no es quedi enrere».

Des de FEM Manresa, Roser Alegre ha manifestat que la seva formació entén el pacte com «una oportunitat per treballar conjuntament amb una mirada àmplia i diversa cap a totes les manresanes i manresans i ha agraït a l'equip de govern la predisposició de crear aquest Pla amb tots els grups, per incloure-hi tantes visions com sigui possible per donar millor resposta a les necessitats. FEM Manresa considera «imprescindible la participació del teixit social, cultural i econòmic de la ciutat» en el desenvolupament del pla, per tal que la ciutadania s'hi senti reflectida. Ha fet una crida a vetllar especiament per a les persones que no tenen accés als subministraments bàsics ni un habitatge on viure, que centri l'atenció en infants, joves i gent gran, i ha esmentat també la preocupació per les dones que pateixen violència de gènere i le s persones sense papers. La representant de FEM Manresa ha assegurat que «la gestió de la crisi ha de passar per disminuir les desigualtat entre manresans i manresanes, no fer-les encara més grans», i ha emplaçat el govern a convocar com més aviat millor trobades conjuntes per concretar les mesures del pla.

Al seu torn, Felip González, en representació del PSC, ha manifestat que se sent «orgullós» que tots els grups hagin estat capaços de consensuar el document, amb 8 pàgines i per tant «amb molt text que podia donar lloc a molts debats i desacords». Gonzalez ha recordat que fa just un any començava la campanya prèvia a les eleccions municipals, un moment en què les forces polítiques «marquem diferències», i que «just un any després fem aquesta conjura unànime per sortir de la situació on ens ha posat aquesta crisi". Segons ell, el document és "el millor agraïment que podríem fer a la ciutadania, tant els professionals com tota la gent que s'ha portat molt bé i ha seguit les mesures durant aquests dos mesos». El representant del PSC ha esmentat una màxima familiar, que diu que "&eacu te;s més important tenir pau que tenir raó", cosa que segons ell s'ha portat a la pràctica, aparcant les diferències per tirar endavant un document conjunt , que ha de donar respostes a la greu situació econòmica: ell mateix ha recordat que hi ha prop de 8.000 persones de Manresa en situació d'ERTO, i 1.013 ERTOs en vigor des de mitjans de març fins al 7 de maig.

Després de la signatura del document per part de tots els representants dels grups, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha reiterat la satisfacció per «haver apostat tots plegats per allò que ens uneix, per sobre dels diversos posicionaments de cadascú».

Ha destacat també el suport d'entitats del teixit associatiu, cultural i econòmic, entre altres, perquè «era fonamental escoltar, perquè aquesta crisi afecta tothom», i ha mostrat la voluntat d'anar concretant mesures concretes, que «hauran de ser viables i econòmicament sostenibles». També ha tingut un record per les víctimes de la Covid-19 i les seves famílies i ha demanat que no s'abaixi la guàrdia perquè la pandèmia no ha acabat: «que la paciència i la responsabilitat es perllongui, perquè no podem perdre tot el que hem guanyat en aquests dos mesos». Si entre tots ens ajudem, ha afirmat l'alcalde, serà més senzill un retorn lent i progressiu , que ens permeti acostar-nos a la normalitat.