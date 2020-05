Els hospitals manresans no registren cap defunció per Covid-19 aquest diumenge

La jornada dominical es va saldar afortunadament sense morts als centres sanitaris manresans, els tres de la Fundació Althaia (Hospital de Sant Joan de Déu, Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari) i l'Hospital de Sant Andreu. D'aquesta manera, la xifra total des de l'inici de la pandèmia es manté en la xifra de 220 persones mortes després de les tres que hi va haver dissabte.



En el cas dels equipaments d'Althaia, aquesta bona notícia se suma a les quatre noves altes registrades, que fan elevar el total a 941 pacients que ja han pogut marxar cap a casa. Segons les dades facilitades per Althaia ahir diumenge a mitja tarda, a hores d'ara hi ha 37 pacients ingressats comprovats i una vintena més que estan pendents de resultats per saber si tenen la Covid-19.



Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu, a data d'ahir hi havia 77 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament. Durant el diumenge hi va haver 1 nou ingrés procedent de la Fundació Althaia. I no es va donar cap alta a domicili.



L'Hospital Sant Bernabé de Berga tenia ahir 25 pacients ingressats que han donat positiu a la prova de la Covid19. Segons les dades facilitades pel centre, en la jornada dominical no hi va haver cap defunció i, a més, es van donar dues noves altes a domicili. Pel que fa a l'afectació en els professionals, no hi ha hagut variacions en les darreres hores.

Dades a Catalunya i Espanya



A Catalunya, segons les darreres dades facilitades pel departament de Salut, en el moment de tancar edició, hi ha hagut un total de 60.605 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica, és a dir, un test ràpid o PCR.



A més, hi ha 172.150 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com un cas possible. Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 6.408 persones.



D'altra banda, i tal com es va ordenar des del mateix departament de Salut, les funeràries també comuniquen cada dia els casos de coronavirus difunts. Fins dissabte ja eren un total de 11.109 persones amb la Covid-19 o bé en la condició de sospitosos. De totes aquestes, fins a 3.294 han mort en una residència, 148 en un centre sociosanitari i 609 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos que no es poden classificar per manca d'informació.



La xifra de morts diàries per coronavirus a Espanya segueixen a la baixa amb 143 defuncions les últimes 24 hores, segons va informar ahir el Ministeri de Sanitat. Es tracta de 36 finats menys que el dissabte (179) i una xifra clarament menor a les 229 víctimes de divendres i les 213 del dijous. Pel que fa al nombre de positius confirmats per PCR, hi ha hagut un lleuger repunt amb 621 nous casos, en comparació amb els 604 de les 24 hores anteriors.



En total, des de l'inici de la pandèmia per la Covid-9 s'han registrat 26.621 morts i 224.390 contagis arreu de l'Estat espanyol. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha hagut 465 nous ingressos -489 el dia abans- i 36 entrades a l'UCI, 34 menys que 24 hores abans.



Madrid (123), Catalunya (97) i Castella i Lleó (74) són les tres comunitats amb més ingressats per coronavirus en aquesta darrera jornada, mentre que Madrid (12) i Catalunya (8) són les que acumulen més nous casos a la Unitat de Cures Intensives, tot i que amb xifres sensiblement menors a les d'ahir i a les de fa setmanes.

Un nou cas a Wuhan



La ciutat xinesa de Wuhan, origen de l'epidèmia, va confirmar ahir el seu primer cas des del 3 d'abril, segons el departament de Salut de la província de Hubei, de la qual n'és capital Wuhan. El nou cas és de transmissió local, no importat, i el pacient estaria crític, segons metges de Hong Kong.



Europa s'apropa a les 147.000 morts per coronavirus i suma gairebé 1.240.000 contagis, segons les dades publicades ahir pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Concretament, hi ha 146.700 víctimes mortals i 1.239.428 infectats.