Les preinscripcions a les llars d'infants podran ser virtuals o presencials

La preinscripció a les llars d'infants públiques de Manresa serà de l'1 al 12 de juny. De l'1 al 5 de juny es podrà fer de manera telemàtica a través de la web municipal. Només caldrà afegir tota la documentació en foto o escanejada al formulari telemàtic. La setmana del 8 al 12 de juny es podrà fer presencial per a aquelles famílies que no disposin dels mitjans per fer-ho telemàticament.

La preinscripció presencial serà sempre amb cita prèvia. Caldrà demanar-la amb anterioritat (entre l'1 i el 5 de juny) a través de la pàgina web municipal o al telèfon de la Secció d'Ensenyament (93 875 24 85). El lloc de realització de la preinscripció de totes les llars públiques estarà centralitzat a la Secció d'Ensenyament (carretera de Vic, 16 de Manresa).



Mascareta i guants

La preinscripció presencial amb cita prèvia es farà seguint totes les mesures de seguretat. Hi haurà d'assistir preferiblement una sola persona, caldrà portar tota la documentació necessària (no es tramitarà una sol·licitud amb documentació pendent), portar un bolígraf propi i portar mascareta i guants. No hi podran acudir persones que pertanyin a grups d'especial vulnerabilitat o amb símptomes. En aquest cas, podran autoritzar per escrit una altra persona, que haurà de portar, també, la documentació necessària.

A Manresa hi ha vuit llars d'infants públiques. Cinc són de titularitat municipal (L'Estel, La Lluna, Petit príncep, Llum i Bressolvent) i tres depenen de la Generalitat de Catalunya (Picarol, La Ginesta i L'Espurna). L'Ajuntament en centralitza la preinscripció.

Tota la informació sobre el procés, els criteris i barems, la matrícula i l'oferta de places, entre d'altres, es podrà consultar a la web municipal a partir del 18 de maig.

Pel fet que no s'han pogut fer jornades de portes obertes, s'està reforçant l'apartat d'Ensenyament de la web municipal amb informació més àmplia de les llars que estarà disponible a partir del dilluns 18 de maig. A banda, les famílies que ho vulguin podran realitzar videotrucades amb els equips directius. Caldrà inscriure's a través de la web municipal a partir del 19 de maig. A la web, també es podran trobar els telèfons de contacte de cada centre per resoldre dubtes via trucada.