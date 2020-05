El passeig de Pere III de Manresa, desert de terrasses

Només quatre establiments van posar terrassa, ahir, al passeig de Pere III de Manresa entre la plaça de Sant Domènec i la Ben Plantada (Bonavista). O sigui, quatre d'una vintena. Cap dels tradicionals quioscos estava obert. Tampoc no havia posat taules ni cadires La Xixonenca. Un dels seus responsables, Hèctor Pasqual, explicava que, a hores d'ara, ell té quatre protocols damunt la taula sobre com muntar la terrassa i que fins que no tingui la garantia que és segur no té cap intenció de posar-la. «Fins que no tingui un protocol clar, no obriré, sobretot pels treballadors». Per protegir-los ja ha posat mampares, tot i no ser obligatòries. Lamentava que no tothom sigui responsable a l'hora de fer les coses. «Tot just estem a la fase 1, encara n'han de venir més i la gent ja hi ha coses que no les respecta», es queixava. Afegia a les seves crítiques que no té ganes de fer de policia amb la clientela. «M'estimo més treballar menys i tenir-ho controlat que no haver d'estar patint». - G. C.