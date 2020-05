L'Ajuntament destinarà 465.000 euros a ajudes directes i microcrèdits per a autònoms i empreses afectats per la Covid-19

El ple de l'Ajuntament de Manresa —celebrat en sessió ordinària i de manera telemàtica aquest dijous 21 de maig— ha aprovat destinar un total de 465.000 euros en ajudes directes i microcrèdits a empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 sobre aquests sectors. En concret, es destinaran 200.000 euros en ajudes directes i 265.000 euros més en microcrèdits amb l'objectiu de mantenir i potenciar l'activitat econòmica del teixit productiu de Manresa. Es tracta d'una de les actuacions vinculades al Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que contempla accions en diversos àmbits.Aquests dos punts de l'ordre del dia han estat aprovats per unanimitat de tots els grups polítics (ERC, JxM, PSC, FEM i C's).

Pel que fa als ajuts directes, els podran sol·licitar totes aquelles empreses o autònoms que hagin vist suspesa la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació de l'estat d'alarma —decretat el 14 de març de 2020— i també aquelles que, malgrat figurar en el llistat d'activitats suspeses, hagin pogut realitzar algun tipus d'activitat (com podria ser, per exemple, una activitat on-line, treball des de casa o serveis urgents). En aquest cas, podran sol·licitar l'ajut si han vist reduïts els seus ingressos en un 75%. És el mateix percentatge de davallada d'ingressos que han d'acreditar aquells autònoms i empreses que no figuren en el llistat d'activitats suspeses pel Govern estatal en el decret d'estat d'alarma.

L'ajut consistirà en una aportació única de fins a un màxim de 600 euros per als autònoms i per a les societats ja constituïdes, sempre que el seu volum de facturació no superi els 200.000 euros anuals. L'objectiu de les ajudes és que aquests sectors puguin fer front a les despeses que se'ls han anat ocasionant amb posterioritat a l'estat d'alarma i que puguin pal·liar els efectes de la inactivitat que els ha provocat la situació actual. Els ajuts són compatibles amb altres que pugui oferir la Generalitat de Catalunya o l'Estat espanyol.

Pel que fa als microcrèdits, el que s'ha fet és adaptar a la situació actual la concessió anual d'ajudes reintegrables, una mesura ja existent de foment de l'emprenedoria i d'impuls de nova activitat econòmica. Són microcrèdits amb un interès del 0% que s'han de retornar en un termini de quatre anys, a partir de gener del 2021.

S'han previst dues línies d'ajuts: una per a l'emprenedoria i una altra per a les empreses més afectades per la Covid-19 (autònoms i microempreses). La voluntat de l'equip de govern és evitar tant com es pugui la destrucció de llocs de treball i facilitar l'obertura de nous negocis.

La línia d'emprenedoria està encarada a aquells emprenedors que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, que agafin el traspàs d'un negoci de Manresa o que hagin iniciat l'activitat a partir de l'1 de gener d'enguany; o bé empreses ja constituïdes que obrin un nou establiment comercial o de serveis, o que agafin o hagin agafat el traspàs d'un negoci a Manresa, també a partir de l'1 de gener de 2020. En aquest segon cas, el volum de facturació anual de l'empresa o grup empresarial no pot superar els 500.000 euros.

La segona línia està destinada a les empreses amb qualsevol forma jurídica i amb una plantilla de com a màxim 10 persones, amb independència de si treballen a jornada completa o parcial. Hi podran accedir aquelles empreses que hagin vist suspesa la seva activitat a causa de l'estat d'alarma i també aquelles que, malgrat figurar en el llistat d'activitats suspeses, hagin pogut realitzar algun tipus d'activitat (activitat on-line, treball des de casa, serveis urgents, etc.). En aquest cas, podran sol·licitar l'ajut si han vist reduïts els seus ingressos en un 50%. És el mateix percentatge de davallada d'ingressos que han d'acreditar les que no figuren en el llistat d'activitats suspeses pel Govern estatal en el decret d'estat d'alarma.

En totes dues línies d'ajuts, es podran finançar despeses ocasionades per la situació actual i també nova inversió. Els microcrèdits podran arribar fins al 100% del pressupost de la inversió i/o la despesa necessària, amb un límit màxim de 5.000 euros per a la línia d'emprenedoria i de 3.000 euros per a la línia d'activitat afectada per la Covid-19.

Les sol·licituds tant per als ajuts directes com per als microcrèdits s'hauran de tramitar a través de la Seu Electrònica.



Renúncia a l'assignació dels mesos d'abril i maig



En la sessió plenària, els cinc grups municipals de l'Ajuntament de Manresa han acordat renunciar a les assignacions econòmiques corresponents als mesos d'abril i maig davant la crisi derivada del coronavirus perquè aquests recursos siguin destinats a alguna de les mesures que està impulsant el consistori dins del Pla Local de Reconstrucció Social i Econòmica.

La decisió la van prendre per unanimitat els representants d'ERC, JxM, PSC, FEM i Cs en la reunió de la junta de portaveus del passat 6 de maig, conscients que "la crisi sanitària provocada pel virus SARS-CoV-2 ha impactat de manera extraordinària a tot al món i que provocarà una crisi social i econòmica de gran envergadura; i que totes les administracions públiques s'han d'implicar de valent per fer front a aquesta situació. També, des de l'Ajuntament de Manresa".

Davant d'aquesta situació, afegeixen, "caldran idees, plans de reconstrucció, propostes innovadores, etc. I també recursos econòmics i grans consensos". Per això, els grups municipals han decidit renunciar al cobrament d'aquestes assignacions corresponents als mesos d'abril i maig, que sumen en total 15.500 euros i que es destinaran al pla de mesures que està elaborant l'Ajuntament per fer front als efectes socials i econòmics de la crisi derivada de la Covid-19.



Subvencions al món cultural

En el ple també s'ha aprovat —per unanimitat de tots els grups (ERC, JxM, PSC, FEM i C's)— la modificació de les bases que regulen l'atorgament de subvencions del Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports. Es tracta d'unes bases que havien estat aprovades aquest passat febrer, abans de la crisi generada per la Covid-19, i que ara s'han adequat a la nova situació tenint en compte les dificultats del sector. Així, s'amplien els terminis de desenvolupament d'activitats adequant-los a la suspensió decretada per l'estat d'alarma, s'amplia el percentatge que pot ser finançat del 50% al 75%, es fa possible l'avançament del pagament i s'amplia la naturalesa de la despesa susceptible a ser finançada. Per exemple, ara es tindran en compte accions culturals impulsades per mitjans telemàtics.

A més a més, s'inclou una nova línia subvencionable a les dues que ja hi havia. Així, a la línia de 'festivals artístics' i a la línia de 'projectes i activitats de promoció i difusió cultural' s'hi incorpora la línia de 'projectes i activitats de millora organitzativa i gestió estratègica d'organitzacions culturals' amb l'objectiu que el sector tingui eines per a readaptar-se a la nova situació.

Aquesta mesura també forma part del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que contempla accions en diversos àmbits.

Reducció de la taxa de terrasses i regulació de la zona blava

Durant el ple, també s'ha aprovat la modificació de l'ordenança fiscal que regula la taxa de terrasses d'establiments, bars i restaurants a la via pública per tal d'establir una bonificació del 50% en la taxa fixada fins a 31 de desembre de 2020. El punt ha estat aprovat per unanimitat de tots els grups polítics (ERC, JxM, PSC, FEM i C's).

Tal com ja es va informar, el pagament de la taxa no s'haurà d'efectuar abans de començar l'ocupació, com fins ara, sinó que es practicarà la liquidació amb posterioritat, en funció de les taules que hagin col·locat al llarg del període. Als que ja havien pagat la taxa de terrasses d'aquesta temporada, se'ls retornarà la part proporcional pels dies que han hagut d'estar tancats.

També s'ha aprovat la represa del servei d'aparcament en superfície sota temps limitat (zona blava), amb efectes a l'11 de maig, una mesura per garantir espai disponible per a l'aparcament en rotacióal centre de la ciutat que s'ha fet coincidir amb l'augment progressiu de la mobilitat i la reactivació econòmica, així com amb la posada en marxa de vals d'aparcament gratuït per a la zona blava i per als pàrquings municipals, i de viatges de bus gratuïts per facilitar els desplaçaments dels barris a la ciutat. El punt s'ha aprovat amb 20 vots favorables (ERC, JxM i PSC), 2 abstencions (C's) i 3 vots en contra (FEM).