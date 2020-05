Mor el jesuïta manresà Maurici Bacardit, condecorat per Evo Morales, als 84 anys

Maurici Bacardit, el jesuïta manresà que va rebre la màxima condecoració de Bolívia, el Cóndor de los Andes, pel seu president, Evo Morales, després d'una vida dedicada al compromís de la democràcia i als pobres. El jesuïta va morir aquest dimecres als 84 anys d'edat a causa d'una aturada cardíaca a la ciutat de Santa Cruz.

Bacardit va néixer a Manresa el 8 de setembre del 1936 i va arribar a Bolívia a l'edat de només 19 anys, al 1955, després d'haver cursat estudis en humanitats i filosofia. El manresà va ser ordenat sacerdot l'any 1968 i en aquell moment va començar a treballar com a professor de secundària al col·legi Sagrado Corazón de Sucre, la capital constitucional del país.

El jesuïta va viure en aquella regió durant 27 anys durant els quals estava en contacte permanent amb els sectors de pagesos del departament bolivià de Chuquisaca. A part d'això també va treballar en la Pastoral Social Cáritas de Santa Cruz, va ser secretari de la Pastoral Social a La Paz i des de feia uns quants anys vivia a la regió rural de Charagua, al sud-est del país.

Bacardit feia més de 60 anys que s'estava a Bolívia, des que hi va anar de missioner i de seguida es va comprometre amb els més pobres i humils del poble bolivià, fet que fins i tot va fer perillar la seva vida. Els motius de les seves incursions en comunitats rurals eren per donar als seus pobladors eines per millorar la seva producció d'aliments i la seva organització, perquè siguin protagonistes del seu desenvolupament, va dir fa uns anys en una entrevista de televisió. Els darrers anys de la seva vida, el manresà estava treballant a la parròquia de Charagua, on el 60 % de la població és guaraní. Ell i dos jesuïtes més eren els encarregats d'una parròquia d'uns 22.000 habitants i d'una extensió de 74.000 quilòmetres quadrats.

La seva trajectòria al país sud-americà ajudant els sectors més desfavorits i fent de mediador en conflictes i negociacions entre sindicats o juntes veïnals i el govern van fer que conegués personalment Evo Morales abans que fos escollit president del país, i que aquest li atorgués el màxim reconeixement de Bolívia, la medalla del Cóndor de los Andes, l'any 2016 quan Morales ja era president bolivià. A més a més, va oficiar el 2012 el casament del número dos d'Evo Morales, Álvaro García Linera.