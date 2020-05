Primer pas per descentralitzar el servei unificat al CAP Bages

L'atenció de pediatria, igual que la d'adults, es va unificar al CAP Bages, el 23 de març, amb l'objectiu d'optimitzar espais i recursos professionals de primària, segonbs van anunciar aleshores tant l'Institut Català de la Salut (ICS) com la Fundació Althaia, davant l'embat del coronavirus.

Això va suposar el tancament, d'un dia per l'altre, del CAP de la Sagrada Família i el del Barri Antic, aquest últim gestionat per la Fundació Althaia. Totes les visites presencials es van concentrar al CAP Bages, que va dissenyar diversos circuits per atendre pacients afectats per la Covid i pacients amb altres afectacions. Per la seva banda, el CAP les Bases no rebia visites presencials, sinó que s'hi va ubicar un centre només per a professionals amb l'objectiu de centralitzar-hi l'atenció domiciliària de primària i també coordinar els equips de suport a residències de gent gran i altres col·lectius.

L'objectiu de la reorganització era optimitzar els recursos i els professionals disponibles, tenint en compte que en un primer moment van ser un del col·lectius més afectats pels contagis del coronavirus, i poder garantir l'assistència sanitària a la població de Manresa les 24 hores del dia a primària, ja fos a través de l'atenció presencial, via telèfon o bé a domicili. La mesura, una veritable reorganització com mai del sistema sanitari de primària, també es va dur a terme per tal de poder donar un suport constant als domicilis, a les residències i per evitar en la mesura del possible col·lapses als hospitals. Mesures similars també es van dur a terme a diferents poblacions de la Catalunya central.