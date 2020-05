El Passeig es quedarà aquest estiu sense les cadires de la Rosita

Aquest estiu el passeig de Pere III es quedarà sense les cadires de la Rosita. Segons va fer públic ahir l'Ajuntament de Manresa, les mesures de seguretat a causa del coronavirus que obliguen a mantenir una distància de dos metres, i la neteja higiènica que caldria dur a terme a aquest mobiliari urbà, a més a més de l'ampliació permesa de terrasses del voltant, han fet decidir que aquest any no s'instal·lin tal com era habitual.

El mateix consistori ha assegurat que també s'ha tingut en compte l'aplicació de mesures de suport i de reactivació econòmica aprovades per l'Ajuntament de Manresa per facilitar als locals de restauració ampliar la seva superfície ocupada de les terrasses per garantir la distància de seguretat exigible i evitar possibles contagis de la Covid-19. L'ampliació de ter-rasses es produirà a molts punts de la ciutat però molt especialment en un entorn com el Passeig, on hi ha una important presència d'activitats vinculades al sector de la restauració.

Així mateix l'Ajuntament assegura que davant l'increment progressiu de la mobilitat que s'anirà produint amb les diferents fases del confinament, s'han de fer actuacions per esponjar l'espai públic de manera que sigui compatible el trànsit de vianants amb la major seguretat i, alhora, facilitar la necessària reactivació comercial de la ciutat.

L'Ajuntament es va fer càrrec de les cadires el 2010, quan Rosa Cases Trellissó, la popular Rosita, va deixar el negoci heretat del seu marit després de 52 anys. Cases les va cedir a la ciutat. Des del 2017 asseure's era de franc. La gestió la duia directament el consistori manresà. Darrerament hi havia poc més de 270 cadires al primer tram del Passeig.