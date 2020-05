S'adapten a la situació de crisi les subvencions al món de la cultura

El ple va aprovar per unanimitat la modificació de les bases que regulen l'atorgament de subvencions del Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports.

Es tracta d'unes bases que havien estat aprovades el mes de febrer, abans de la crisi generada per la Covid-19, i que ara s'han adequat a la nova situació tenint en compte les dificultats del sector. S'amplien els terminis de desenvolupament d'activitats i s'adeqüen a la suspensió decretada per l'estat d'alarma, s'amplia el percentatge que pot ser finançat del 50% al 75%, es fa possible l'avançament del pagament.