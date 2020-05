El Corona: diari del confinament dels refugiats

Es diu El Corona. És com han batejat els refugiats que hi ha a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa, a l'antiga casa de les germanetes dels pobres, el diari que elaboren cada dia. El van començar a fer després que es declarés l'estat d'alarma i el continuen elaborant actualment com una activitat que els ajuda a fer pinya i a ser creatius en una situació inesperada i difícil de gestionar per a tothom.

Actualment, el programa de protecció internacional de la Llar Sant Joan de Déu de Manresa atén 230 persones, de les quals n'hi ha 81 que resideixen a la casa del car-rer de les Saleses. La resta, ja han passat a la segona fase, que és quan ja se'n van a viure a un pis i comencen a fer el camí per ser autònoms, tot i que l'entitat encara en realitza un seguiment. Aquesta fase dura un any. La primera, la d'acollida, dura mig any i se'ls dona una llar i se'ls cobreixen les necessitats bàsiques. Entre les 81 persones hi ha famílies de Veneçuela, Colòmbia, Síria, Marroc i Geòrgia, entre d'altres. Al diari hi participen la majoria, ja sigui donant idees, entrevistant o sent entrevistats i redactant. El fan cada dia amb l'ajuda d'una tècnica de suport sociocultural.

La idea, expliquen,va sorgir entre tots per la necessitat de sentir-se útils i ocupats per augmentar la seva autoestima i les ganes de tirar endavant un cop s'acabi el confinament. Fonts de la Llar comenten que «cada dia esperen la nova publicació, que es penja en un suro del menjador, una zona de la llar per on passen totes les persones que atenem». Consisteix a fer una pàgina amb textos breus i senzills, atès que hi ha persones que tot just estan aprenent castellà. Els articles van acompanyats de fotografies dels mateixos autors, que van variant.

La creació d'un ram de roses per felicitar una noia que va ser mare el mes d'abril, balls de salsa organitzats per les dones de la llar, la confecció de bates per al CAP Les Bases, tasques de jardineria i persones ateses ajudant els professionals en feines com la distribució d'àpats, són alguns dels temes que hi han publicat.

El Corona, juntament amb el fet de comptar a la llar amb uns espais exteriors amplis i on poden socialitzar amb altres persones ateses, asseguren que ajuda a portar millor la situació, si bé també han tingut dies tristos i de temor per la pandèmia als seus pïsos d'origen i a Manresa, sumat a la incertesa pel seu futur.