El parc de l'Agulla, barrat un mes més que altres pel «difícil control de l'aforament»

El parc de l'Agulla de Manresa reobrirà dilluns les portes un mes després que altres parcs de la ciutat als quals s'havia restringit l'accés com el de Puigterrà o el de Sant Ignasi,

Requerits per aquest diari, la Junta de la Sèquia i Aigües de Manresa, propietàries del recinte, han atribuït aquesta decisió, que s'ha fet controvertida pel fet de tenir el berenador funcionant però el parc tancat, per «la situació geogràfica del parc i el difícil control d'aforament».

L'Ajuntament de Manresa va reobrir el dimecres 29 d'abril el parc de Puigterrà, que durant el confinament més estricte va ser tancat amb una cinta perimetral per impedir-hi l'accés lliure.

Tot seguit es va obrir al públic el parc de Sant Ignasi. En canvi, es va anunciar en aquell moment que el parc de l'Agulla seguiria tancat segurament fins a l'11 de maig, segons fonts municipals.

En realitat ho estarà fins dilluns que ve, dia 1 de juny, després d'haver estat tancat des del dia 14 de març. Això vol dir que la ciutat ha estat sense el seu principal pulmó verd 79 dies consecutius, més d'onze setmanes.

Restriccions d'utilització

En un comunicat, els responsables del parc expliquen que l'obertura es farà seguint tota una sèrie de mesures preventives per tal d'evitar contagis. Aquestes mesures es trobaran indicades a les portes d'entrada del recinte i, també, dins el parc. A més a més, per complir amb les necessitats actuals s'estan adaptant alguns espais, com ara els lavabos.

Algunes de les mesures que hauran de prendre els usuaris del parc seran respectar la distància de separació de 2 metres entre persones que no formin part de la mateixa unitat de convivència, evitar la utilització dels bancs, no manipular les fonts (que estaran fora de servei), no utilitzar els parcs infantils, no fer pícnics i respectar l'aforament màxim dels lavabos.

La Junta de la Sèquia i Aigües de Manresa han explicat que, tot i que el dia 2 de maig es va iniciar el desconfinament progressiu de la població i es va poder començar a sortir a fer esport i a passejar durant un temps determinat i en unes franges per edat concretes, les autoritats havien marcat unes pautes que calia seguir durant aquestes sortides. En aquest conjunt de les mesures s'indicava que els passejos quedaven limitats al terme municipal de residència i que no es podien fer a més d'un quilòmetre de casa. També s'explicava que calia evitar els espais concorreguts, per tal de trobar aglomeracions, i també no aturar-se durant la realització d'aquests passejos. «Tenint en compte aquestes mesures, la situació geogràfica del parc i el difícil control d'aforament, es va valorar no obrir el parc fins que la situació fos més favorable», asseguren els resposanbles de l'espai.