Autònoms i empreses poden demanar ajuts a partir d'avui

El termini per presentar sol·licituds per a les ajudes directes finalitzarà el 18 de juny.

Pel que fa als microcrèdits, el termini per a la línia d'autònoms i empreses afectades per la Covid-19 finalitzarà també el 18 de juny, mentre que el termini per a la línia d'emprenedoria finalitzarà el 30 de juny.

Les sol·licituds tant per als ajuts directes com per als microcrèdits s'han de tramitar a través de la Seu Electrònica. Per qualsevol qüestió us podeu posar en contacte amb el CEDEM a través del correu cedem@ajmanresa.cat o al telèfon al 93 878 7625, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

Diferents imports

Pel que fa als microcrèdits, són a interès zero i s'han de retornar en un termini de quatre anys, a partir de gener del 2021. S'han previst dues línies, una de destinada als emprenedors i una altra de destinada a empreses i autònoms que han tingut una afectació econòmica sobre la seva activitat a causa de la Covid-19.

En tots dos casos podran arribar fins al 100% del pressupost de la inversió i/o la despesa necessària, amb un límit màxim de 5.000 euros per a la línia d'emprenedoria i de 3.000 euros per a la línia d'activitat afectada per la Covid.

Els ajuts i els microcrèdits de l'Ajuntament de Manresa són compatibles amb altres que puguin haver publicat altres administracions, com ara els que ha aprovat el Consell Comarcal del Bages. Les ajudes directes i els microcrèdits (dotats en global amb 465.000 euros) formen part del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa.