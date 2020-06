Al col·legi Oms i de Prat de Manresa no han rebut cap sol·licitud per prestar atenció a educació infantil tot i que «ens vam preparar per obrir». Programen un comiat de curs i un acompa-nyament més personal per als alumnes de sisè de primària i els de quart d'ESO, els de final d'etapa. Vilaseca destaca l'esforç que han fet els professionals per continuar la seva tasca telemàticament des del primer moment.



Creu que s'hauria d'haver obert abans o no fer-ho?

És una pregunta complexa. Al final, obrir o no depèn que estiguis ben preparat i de tenir un protocol. Que tant l'equip de professionals com l'alumnat sàpiguen molt bé què han de fer. És complicat haver-ho de fer ràpid. Nosaltres ens hem preparat. Un altre tema és que no n'hi hagi necessitat. També és veritat que som un centre on tots treballem intensament i la feina virtual funciona al 100 %. Hi ha un treball de l'equip humà que és molt potent des de de fa molts dies. Pel que fa a la conciliació familiar, una persona que treballi tornaria a tenir un problema a partir del dia 19.

Com s'imagina que serà el curs vinent?

Si una cosa hem après és a adaptar-nos davant la incertesa. Nosaltres dissenyem escenaris, i és sanitat qui marcarà si hi haurà presència física, virtual o mixta. Nosaltres estem dissenyat espais diferents i una nova organització pel setembre poder-hi ser tots. És la nostra intenció i la nostra voluntat. Ara costa de veure. Serà un curs que hi pot haver canvis però no depèn de nosaltres. Tant de bo puguem ser tots a l'escola. És el nostre desig.