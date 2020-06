Manresa recupera el seu principal pulmó verd, l'Agulla, 79 dies després

El parc de l'Agulla de Manresa, el principal pulmó verd de la ciutat, va reobrir ahir les seves portes després de romandre barrat des del 14 de març a causa de l'epidèmia, 79 dies. Van ser pocs els visitants que hi van fer cap a primera hora, però. Alguns corredors, persones grans o famílies amb nens van ser els primers que van posar els peus al parc després de passar gairebé tres mesos tancat.

L'ambient a quarts d'11 del matí era molt tranquil. El berenador, que fa dies que funciona amb les restriccions que s'han dictaminat per a bars i restaurants, només tenia a aquella hora algunes taules ocupades. I al parc s'hi podia veure una trentena de persones aproximadament, la majoria fent esport o passejant, i també un grup de nois pescant a la vora del llac. El mal temps no ha afavorit la reobertura del parc, que s'ha fet amb restriccions com evitar la utilització dels bancs, fonts, parcs infantils, no fer pícnics i respectar la capacitat màxima dels lavabos.