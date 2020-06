Althaia fa dotze dies que no registra morts per coronavirus i Sant Andreu, sis

Una jornada més sense haver de lamentar víctimes mortals per coronavirus als centres assistencials manresans i ja en són dotze a Althaia i sis a Sant Andreu.

A més a més, només queden 10 persones ingressades positives de coronavirus, 4 a Althaia i 6 a Sant Andreu. Abans-d'ahir eren 16 persones les ingressades confirmades de Covid-19 i el dia anterior n'eren 12.

En sintonia amb aquest context de reducció de persones ingressades, ahir van augmentar les xifres acumulades d'altes, que ja en són 1.010 a Althaia, dues més que el dia anterior, i 47 a l'Hospital de Sant Andreu, una més que el dia anterior. En total, 1.057.

Ahir tampoc hi va haver víctimes mortals i es mantenen les 170 que hi ha hagut fins ara a Althaia i les 64 de l'Hospital de Sant Andreu. En total, 234.



10 morts més a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar ahir 10 noves morts per Covid-19, 24 menys que en l'anterior balanç del departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.333. A banda, s'han detectat 228 nous casos positius testats (78 més) i ja en són 67.461.

Entre les víctimes, 6.742 persones han mort en un hospital o bé en un centre sociosanitari (dues més), 4.053 ho han fet en una residència (cinc més) i 784 al domicili (una més), mentre que baixen fins a 754 les no classificades per falta d'informació (dues més). Fins ara hi ha hagut 4.070 persones ingressades greus i actualment en són 138, onze menys que fa 24 hores.

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat va registrar ahir 27.133 morts per coronavirus a l'Estat espanyol, cinc més respecte del total del dia anterior i 56 en els últims set dies.

Segons les últimes dades del ministeri, que continua validant les xifres per corregir les sèries històriques, de les 56 morts de l'última setmana, 25 s'han produït a Castella i Lleó, 9 a Astúries, 7 a Catalunya i 4 a Extremadura.

En relació amb el nombre de positius que han estat confirmats, Sanitat els xifra en 240.660, 334 més que el total del dia anterior i en 195 els diagnosticats el dia previ. D'aquests, 87 són de la Comunitat de Madrid, 51 de Catalunya i 14 de Castella i Lleó. Els últims set dies, hi ha hagut 166 noves hospitalitzacions i 11 ingressos en UCI.