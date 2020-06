Manresa reobre des d'aquest dilluns el Vell Congost, el Pujolet i el camp de beisbol

A poc a poc, els equipaments esportius municipals de Manresa tornen a l'activitat. L'Ajuntament de Manresa reobre aquest dilluns, 8 de juny, el pavelló del Complex del Vell Congost, el pavelló del Pujolet i el camp de beisbol, instal·lacions que se sumen a les ja reobertes: l'Estadi Municipal d'Atletisme (des del 26 de maig) i el camp de futbol de la Mión-Puigberenguer i l'Espai de Gimnàstica Artística Andreu Vivó (ambdós l'1 de juny).

En totes les instal·lacions esportives s'han dissenyat franges horàries i s'ha decretat un aforament limitat per tal d'evitar aglomeracions. De moment, s'han obert només per a esportistes federats i per esportistes, socis i directius dels respectius clubs i entitats que tenen atorgades les llicències d'ús, que hauran de demanar cita prèvia.

Prèviament a l'obertura de les instal·lacions, s'ha portat a terme la neteja i desinfecció dels espais comuns, així com dels elements que poden estar en contacte amb els usuaris. Un cop obrin portes, la neteja i desinfecció es farà al final de cada torn i al finalitzar la jornada. Totes les instal·lacions disposaran de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans sempre que sigui necessari i, com a mínim, a l'entrada i sortida de l'equipament.

Pavelló del Complex del Vell Congost

Podran fer ús del pavelló del Complex Vell Congost els esportistes federats i els esportistes, tècnics i directius del Club Bàsquet Manresa 2015 i de l'Escola Joviat. L'esportista menor d'edat haurà d'anar acompanyat d'un entrenador. Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de dos metres entre esportista i entrenador.

L'horari d'obertura per fer les sessions d'entrenament serà de 17 a 20.30 h, de dilluns a divendres, en dos torns: de 17 a 18.30 h i de 19 a 20.30 h. L'aforament màxim per cada franja horària serà de 12 persones (6 persones per pista ), inclosos els tècnics esportius i el personal directiu.

Per fer-ne ús, cal haver demanat cita prèvia a l'adreça electrònica complex@ajmanresa.cat o al telèfon 93 872 84 22 (Complex del Vell Congost), amb una antelació mínima de 24 hores. L'entrada es farà a través de la porta principal del Complex del Vell Congost i la sortida per la porta d'emergència que dona a la pista d'skate.

Pavelló del Pujolet – Pista Poliesportiva del Pujolet

En podran fer ús del pavelló els esportistes federats i els esportistes, tècnics i directius del Club Patí Manresa, del Club Patinatge Artístic i del Club Futbol Sala Manresa. L'esportista menor d'edat haurà d'anar acompanyat d'un entrenador. Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de dos metres entre esportista i entrenador.

L'horari d'obertura per fer les sessions d'entrenament serà de 17 a 20.30 h, de dilluns a divendres, en dos torns: de 17 a 18.30 h i de 19 a 20.30 h. Es mantindran els dies d'entrenament que cada entitat tenia assignats per a la temporada 2019-2020. L'aforament màxim per cada franja horària serà de 12 persones, inclosos els tècnics esportius i el personal directiu.

Per fer-ne ús, cal haver demanat cita prèvia a l'adreça electrònica pujolet@manresa.cat o al telèfon 93 874 35 03 (Pavelló Pujolet), amb una antelació mínima de 24 hores. L'entrada es farà a través de la porta principal i la sortida per la porta gran de càrrega i descàrrega.

Camp de beisbol

En podran fer ús del pavelló els esportistes federats i els esportistes, tècnics i directius del Beisbol Club Manresa. Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de dos metres entre esportista i entrenador.

L'horari d'obertura serà de 17 a 21 h de dimarts a divendres i els dissabtes de 15 a 20 h, en aquests torns: dimarts i dijous de 17.30 a 18.50; dimarts i dijous de 19 a 20.30 h; dimecres de 19 a 20.30 h; i dissabtes de 16 a 18 h. L'aforament màxim per cada franja horària serà de 20 persones (inclou esportistes, tècnics i directius). El túnel de batejar estarà obert també amb un màxim de 3 persones (esportistes, tècnics o directius).

Per fer ús de la instal·lació, cal haver demanat cita prèvia a l'entitat gestora, el Beisbol Club Manresa, a través d'un formulari que trobareu en aquest enllaç.