«Tenia la sensació de viure una vida que no era la meva»

Mercè Marsinyach és infermera gestora de casos de càncer de mama a la Fundació Althaia. La covid ho va capgirar tot i va entrar a treballar a l'UCI. Tenia experiència, però d'això en feia més de 20 anys.

Quan explica que tenia la sensació de viure una vida que no era la seva no es refereix tan sols al canvi de feina, sinó també a la personal, a la familiar, a la més íntima. «Agafes la por que hem tingut molts sanitaris: portar el virus a casa». Per això va fer l'opció d'anar-se'n a viure amb una companya també d'oncologia. «Vaig passar d'estar a casa amb la família, el meu home i la meva filla de 9 anys, a tenir una feina nova i a viure en un lloc diferent. Tot va canviar al 100%».

«Vam plorar molt perquè és una decisió que costa, però la fas amb la intenció de protegir». En va parlar amb el seu home «i va estar d'acord que ara tocava anar a aquesta guer-ra, perquè ell em deia que era una guerra amb un enemic invisible». I també va parlar amb la seva filla. «Li vaig dir que no som herois, som professionals que ens toca estar en aquesta batalla, i que la mama ha d'ajudar a salvar vides, que la gent es curi i a donar confort. Em va contestar, amb aquestes paraules: ves que la mama salvant vides no es mori ella». Explica que va arribar plorant a la feina, però «et refàs». Això, juntament amb la «duresa de la malaltia», va fer que hi hagués moments «mols tristos».

A partir d'aquí «vas posant murs que de tant en tant cauen perquè hi ha moments que tothom és vulnerables. Però tot i així et sents fort», diu.

Com en la majoria de casos quan li van canviar el destí el primer que va fer va ser repassar «moltes coses» per posar-se al dia. «Em deien que això és com anar amb bicicleta. Hi ha coses que sí i coses que no». Recorda que quan li van dir que aniria a l'UCI «al principi sents por. Por a allò desconegut, al desconeixement. Això ens passa amb moltes coses de la vida. Un cop hi entres, aquesta por es transforma en altres coses», com cansament i esgotament. Explica que quan dormia encara sentia les alarmes dels aparells de l'UCI.

La prediposició dels companys, la sinergia que es va crear entre l'equip, «la voluntat i l'ajuda fa que tiris endavant i tinguis clar el que has de fer i no t'ho rumiïs. Ho fas», rebla Marsinyahc.