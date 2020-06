L'aula sostenible del Guillem Catà passa a la fase final dels premis Ecoinnovació

arxiu particular

Imatge de l'aula sostenible de l'institut manresà Guillem Catà feta de fusta i amb plaques solars arxiu particular

L'aula sostenible i autosuficient presentada per l'institut manresà Guillem Catà és un dels finalistes dels premis Ecoinnovació, liderats per la Fundació Endesa en col·laboració amb la Fundación Europea Sociedad y Educación (FESE).

El projecte «Aula sostenible» del Catà va arrencar amb l'objectiu d'augmentar el nombre de matrícules al cicle de Fusteria proposant un projecte engrescador: crear un aula sostenible per substituir els barracons de l'escola i que fos fàcil de replicar en altres centres.

Així, es va concebre l'aula sostenible, un espai autosuficient energèticament, fet amb productes de proximitat, salubre, respectuós amb el medi ambient i de zero emissions. En aquesta aula s'està impartint el nou cicle de Fusteria que ofereix el centre, on les matrícules en aquesta especialitat es van multiplicar per dos arran del projecte.



Premi Baldiri Reixac

Cal recordar que l'institut Guillem Catà va ser un dels guanyadors de la 41a edició dels premis Baldiri Reixac que atorga la Fundació Carulla. L'acte es va celebrar l'any passat al teatre Romea de Barcelona i l'institut manresà va recollir el premi Estímul pel seu projecte «L'aula de fusta: en el camí de l'escola sostenible» del cicle formatiu de Fusteria i moble.

Ara és un dels tres projectes catalans que han arribat a la final dels premis Ecoinnovació. Dels 14 projectes catalans que s'havien presentat inicialment, 3 han arribat a la fase final.

El proper 29 de juny el jurat farà públic els treballs guardonats i l'entrega de premis es farà de manera telemàtica el 2 de juliol.

L'objectiu d'aquest certamen és reforçar l'educació mediambiental del jovent. Tot i les circumstàncies derivades de la crisi de la covid-19, que ha fet que els treballs s'hagin hagut d'acabar de manera telemàtica, s'hi han presentat 109 centres educatius.