Joan Cornet lamenta la pèrdua d'«un gran manresà»

Juli Sanclimens va rellevar a l'alcaldia el socialista Joan Cornet en una pugna electoral intensa que va caure de la banda del convergent. Cornet, assabentat de la notícia per Regió7, ha lamentat la pèrdua d'«un gran manresà». Ha destacat «la seva trajectòria personal i professional vinculats a entitats».

Per a Cornet s'ha produït «una pèrdua per a la ciutat i per al país» d'una persona que «es va lliurar a la seva feina d'alcalde, amb molta empenta, ganes i compromís, tal com era ell».

Més enllà de la pugna política, per a Cornet Sanclimens era una «persona entranyable que vivia amb joia i molt atent a l'actualitat». Malgrat la distància, dels moments en què van coincidir els darrers anys Cornet valora els records compartits d'una època irrepetible.