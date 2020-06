La regió sanitària central acumula 157 casos més de covid aquest mes de juny

La regió sanitària de la Catalu-nya Central (Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia, Osona i Moianès) ha acumulat els primers deu dies del mes de juny 157 casos nous confirmats de coronavirus.

Segons la informació facilitada ahir pel departament de Salut de la Generalitat, dimecres van ser 6 els nous positius, però el dia anterior 22. Així que la pandèmia continua generant un nombre significatiu d'afectacions.

Ahir hi havia 17 persones ingressades per coronavirus a Althaia i una a Sant Andreu. En total, 18 als centres hospitalaris manresans.

Una dada per apamar la situació és que Manresa fa 22 dies que té menys d'una trentena d'ingressats per coronavirus.

El 21 de maig els ingressats per coronavirus als centres hospitalaris de Manresa van passar dels 37 del dia anterior a 27. I fins ara s'han mantingut per sota de la trentena.

La d'ahir va ser una jornada més sense víctimes mortals a Manresa a causa del coronavirus i ja en són tretze. A hores d'ara es mantenen les 234 víctimes mortals per la pandèmia en centres hospitalaris, 170 a Althaia i 64 a Sant Andreu.

Cal recordar que Althaia facilitava diàriament la dada dels pacients confirmats de coronavirus, però amb la casuística variada de casos que s'estan donant ara considera que proporciona una fotografia més exacta comptabilitzar el total de persones ingressades a l'àrea covid-19 de l'Hospital de Sant Joan de Déu, independentment de si en el moment de fer el recompte tenen la PCR positiva o no.

La xifra acumulada d'altes va augmentar ahir fins a les 1.067, perquè Althaia en va donar quatre més i va passar de 1.015 a 1.019. L'Hospital de Sant Andreu ha donat 48 altes a domicili durant la pandèmia.

Ahir no hi va haver cap nou ingrés ni va morir cap persona ingressada per covid a l'Hospital de Sant Andreu.

D'altra banda, hi havia 5 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que són a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.



12.434 víctimes a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar ahir 11 noves morts per covid-19, quatre menys que en l'últim balanç del departament de Salut de la Generalitat.

Això va deixar la xifra global de víctimes en 12.434.

A banda, es van detectar 227 nous casos positius testats (75 més) i ja en són 69.049.

D'entre les víctimes, 6.787 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (sis més), 4.082 en una residència (quinze més) i 787 al domicili (les mateixes que en l'últim balanç), mentre que les no classificades per falta d'informació són 778 (deu menys).

Fins ara hi ha hagut 4.108 persones ingressades greus i actualment en són 103, deu menys que 24 hores abans.



Xifra de morts congelada

El ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus a l'Estat espanyol en 27.136, dels quals 32 en els últims set dies. Segons el darrer informe, hi ha 242.707 casos diagnosticats, 427 més que al total facilitat el dia anterior (242.280) i 156 diagnosticats el dia previ.

En l'última setmana, hi ha hagut 151 hospitalitzacions i 10 ingressos en UCI a tot l'Estat.