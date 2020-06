Les mesures de seguretat canvien el funcionament dels concessionaris

La pandèmia de la covid-19 ha canviat la manera de funcionar dels establiments de la majoria de sectors i el del motor també s'ha vist afectat. Els concessionaris han hagut d'adaptar-se a les noves mesures de seguretat per poder garantir que el risc de contagi sigui ínfim.

Una de les imatges més reconeixibles de la compra d'un cotxe és quan el client s'hi asseu per primera vegada. Els concessionaris s'han encarregat que això es pugui mantenir, tot i que amb algunes petites diferències. Per exemple, a Tallers Ballús, abans d'ensenyar el cotxe, el venedor ha de col·locar una funda de plàstic al seient abans que el client hi segui. A més a més, tant el client com el venedor han d'haver-se desinfectat les mans i han de portar mascareta.

En el cas del taller, després de tot el procés pel qual ha de passar el vehicle, aquest s'entrega amb l'interior desinfectat. S'ha de dir que abans de la crisi sanitària ja se solien utilitzar productes perquè l'interior dels vehicles quedés net i, per tant, això no ha suposat un gran canvi en la manera de fer dels tallers. Sí, però, que en alguns casos s'ha optat per l'ozó per desinfectar aquests elements.

Als concessionaris del grup Sarauto, per exemple, també intenten treballar amb cita prèvia, per evitar que es produeixi acumulació de persones a l'interior del concessionari.

En el cas del servei postvenda, els vehicles es desinfecten abans i després del servei.

Pel que fa als cotxes exposats, tenen un precinte per portar el control de cada cop que s'obri i s'ensenyi un cotxe per dins, i saber que s'haurà de desinfectar posteriorment.