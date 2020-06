L'Ajuntament de Manresa ha destinat 1,5 milions al Pla de reconstrucció per fer front a la covid-19

Presentació de les Bases per a un Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa |

Presentació de les Bases per a un Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa | Arxiu/Mireia Arso

L'Ajuntament de Manresa ha destinat fins a mitjans de juny 1.526.797,60 euros a les mesures incloses en el Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa per fer front als efectes de la covid-19 a la ciutat, segons consta en el primer infor me de seguiment sobre l'aplicació del Pla que es presentarà en el Ple municipal d'aquest dijous.

El document que es presentarà al Ple recull una sèrie d'actuacions específiques agrupades en diversos àmbits que desenvolupen l'acord de les "Bases per a un Pla local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa" que el govern de la ciutat i tots els grups municipals van signar, l'11 de maig passat, per fer front a l'impacte de la pandèmia a la nostra ciutat.

Les actuacions en l'àmbit social i en l'àmbit econòmic i fiscal són les que s'emporten la major part de recursos, conjuntament un 75% del total, seguides de les intervencions a l'espai públic per afavorir la mobilitat i garantir el distanciament físic i la seguretat dels vianants, que representen el 10% de les aportacions municipals que s'han fet fins ara per finançar les accions del Pla.

El detall de les diverses partides de despesa distribuïda per àmbits que figura en l'informe és el següent:



1. Àmbit social - 517.092,60 €

2. Àmbit d'infància, joventut i persones grans - 22.500,00 €

3. Àmbit laboral i foment de l'ocupació - 10,040,00 €

4. Àmbit econòmic i fiscal - 647.500,00 €

5. L'Ajuntament, eina d'impuls econòmic - 19.000,00 €

6. La funció pública i l'administració local - 31.300,00 €

7. Els espais municipals i les promocions públiques d'habitatge - 52.000,00 €

8. Àmbit de a cultura, l'esport i el lleure - 36.000,00 €

9. Àmbit de l'espai públic i la mobilitat - 155.300,00 €

10. Àmbit sanitari - 30.000,00 €

11. Àmbit emocional - 2.255,00 €

12. Àmbit del voluntariat i les xarxes ciutadanes - 8.250,00 €

13. Seguiment del Pla i transparència - 5.600,00 €



L'informe, que inclou les mesures impulsades pels diversos serveis municipals en el marc del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, està previst que es vagi actualitzant periòdicament, coincidint amb els plens municipals, com a mecanisme de seguiment del grau d'aplicació del Pla, segons l'acord entre el govern municipal i els grups polítics amb representació al consistori. D'aquesta forma, en posteriors edicions s'incorporaran els canvis que es vagin produint i es faran els ajustaments necessaris per completar el seguiment dels recursos pressupostaris que s'hi destinen.

La decisió d'establir aquest mecanisme de seguiment ha estat fonamentada en la necessitat d'apostar per un Pla dinàmic, que es vagi adaptant a la incertesa i a la situació canviant que ha generat la Covid-19, per poder donar resposta a les necessitats que es vagin presentat en cada moment amb noves actuacions o reforçant determinades partides pressupostàries.

Amb l'objectiu de desplegar les mesures contemplades en Pla, el document també constata que s'ha iniciat el procés de modificació del pressupost municipal per obtenir els recursos necessaris fer front a les mesures més urgents i immediates, bàsicament amb fons provinents d'altres partides pressupostàries que es redueixen per destinar els diners a mesures del Pla, però que també surten del fons de contingències o del superàvit acumulat, a banda d'alguns ajuts relacionats amb la Covid-19 que han començat a posar en marxa altres administracions.

Podeu consultar aquí la versió íntegra de l'informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmic de Manresa.