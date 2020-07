Injecció econòmica de 72.000 euros a la federació de barris

L'Ajuntament de Manresa ha signat amb la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa (FAVM) el conveni per al Pla de Desenvolupament Comunitari de l'any 2020.

El pla es desplega a tretze barris de la ciutat: Barri Antic, Poble Nou, Cal Gravat, Cots-Guix Pujada Roja, La Sagrada Família, Vic –Remei, Passeig i Rodalies, Valldaura, Mion, Plaça Catalunya, Carretera Santpedor, Comtals i Sant Pau.

El Pla de Desenvolupament Comunitari desplega accions i programes de dinamització als barris de la ciutat al llarg de tot l'any. L'objecte del conveni amb la federació de barris és regular la col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa –que atorga una subvenció de 72.000 euros- per portar a terme els objectius fixats entre la regidoria de Barris i Acció Comunitària i la mateixa federació.

L'aportació econòmica es considera necessària per donar suport a les polítiques inclusives de la ciutat. Amb aquest conveni la regidoria de Barris té la voluntat d'impulsar la participació ciutadana en els programes de ciutat des dels mateixos barris; promocionar l'associacionisme com a eina bàsica de formació de capital social i cohesió social; i donar suport a programes i projectes que lluitin de forma activa contra les causes d'exclusió social, des d'una perspectiva comunitària.