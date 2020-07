L'ICS reconeix les empreses del territori que han col·laborat durant la pandèmia

Gemma, Josep i Ramon Rafart, de Ramon Park Hotel, amb la jaqueta de l'ICS lliurada per Anna Forcada

Gemma, Josep i Ramon Rafart, de Ramon Park Hotel, amb la jaqueta de l'ICS lliurada per Anna Forcada | CARLES BLAYA

L'Institut Català de la Salut de la Catalunya Central va organitzar dimarts un acte d'agraïment a les col·laboracions desinteressades de les empreses del Bages per combatre la covid-19. La manresana KS Carrosseries i Ramon Park Hotel, de Santpedor, van ser les empreses homenatjades, en les quals es va singularitzar el reconeixement al conjunt de les empreses del territori que, anònimanent, també han fet aportacions a l'ICS durant la pandèmia. En un breu acte celebrat al mateix Ramon Park Hotel, la gerent de l'ICS a la Catalunya Central, Anna Forcada, va lliurar a KS Carrosseries i a Ramon Park Hotel una carta d'agraïment i una jaqueta de treball com a símbol conjunt del reconeixement.

Durant les pitjors setmanes de la pandèmia, KS Carrosseries va oferir vehicles de cortesia que es van sumar a la flota de què ja disposa l'ICS per tal de donar resposta a l'atenció domiciliària a pacients de les quatre àrees bàsiques de salut de Manresa (Barri Antic, Les Bases, Sagrada Família i Plaça Catalunya) i a les residències. Això va permetre realitzar més de 12.000 atencions domiciliàries i, alhora, poder formar part de diferents estudis de la covid-19 que es realitzaven en tot el país, segons han explicat fonts de l'ICS.

La gerent de l'ICS a la Catalunya Central, Anna Forcada, amb Xavier Pérez i Pere Garcia, de KS Carrosseries

D'altra banda, Ramon Park Hotel va oferir equipament hoteler (llits, paravents i roba) i àpats per a professionals de l'ICS «que en tot moment estaven a disposició de l'assistència o donant suport al Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya a Manresa», segons puntualitza l'ICS. D'aquesta manera es van poder equipar quatre zones de descans, atès que les urgències d'atenció primària ubicades als diferents hospitals van ser traslladades als centres d'atenció primària: de l'Hospital de Vic al CAP Osona, de l'Hospital de Berga al CAP Berguedà, de l'Hospital d'Igualada al CAP Anoia, i alhora es va reforçar de professionals el CUAP Bages provinents d'altres centres de la primera corona de pobles del voltant de Manresa, ja que alguns centres es van haver de tancar i concentrar-se en d'altres per manca de professionals. Dels 1.600 professionals de l'ICS de Catalunya Central, el 28% estaven infectats o aïllats per contacte, recorden fonts del servei.